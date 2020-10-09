У Харкові відкрили виставку "Проти Голіафа" про діячів ОУН-УПА

"Проти Голіафа" - назва виставки, яка відкрилась до Дня захисника України про діячів ОУН-УПА у Харківському історичному музеї ім. Сумцова.

Коментар щодо виставки кореспонденту Укрінформу надала керівник Північно-східного міжрегіонального відділення Українського інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова.

"Експозиція підготовлена Українським інститутом національної пам’яті та Центром дослідження визвольного руху і присвячена жінкам та чоловікам з УПА, хто мав повстати проти тиранів, мав силу не схилити перед ними чоло, хто мав стратегію боротьби та волю її втілити. Також 14 жовтня 1942 року є символічним днем створення УПА", - зазначила Тахтаулова.

За її словами, завдяки їм нині на мапі світу є ще одна вільна країна - Україна.

У Харківському історичному музеї відкрилася виставка «Проти Голіафа» Фото: В'ячеслав Мадієвський

Вісім біографічних стендів та один - із загальною інформацією, які встановлені на першому поверсі музею, розповідають про героїв ОУН-УПА: Степана Бандеру - лідера Організації українських націоналістів, убитого агентом КДБ у Мюнхені в 1959 році, Романа Шухевича - головного командира УПА в 1943-1950 роки, вбитого під час бою з червоноармійцями, Василя Галасу - полковника УПА, "генерала інформаційної війни", який дожив до незалежності та залишив спогади "Наше життя і боротьба", Василя Кука - генерал-хорунжого, керівника підпілля ОУН на сході України під час нацистської окупації, що дожив до незалежності і під наглядом КДБ читав лекції в університетах та інших.

Учасниками відкриття виставки "Проти Голіафа" під гаслом "Свобода починається по той бік відчаю" стали три десятки активістів громадських організацій, включаючи студентів. Відвідувачі жваво обговорювали біографії діячів ОУН-УПА, ділилися враженнями.

Відкриття виставки відбулось у партнерстві з Українським національним інформаційним агентством "Укрінформ" за дотриманням правил карантину.

11 жовтня 2018 року у Києві на вікнах головного офісу Укрінформу були розміщені матеріали проєкту “Проти Голіафа” - про вісім жінок і чоловіків з ОУН-УПА, які кинули виклик двом тоталітарним режимам - нацистському та комуністичному - та мали вплив на історію українського визвольного руху.