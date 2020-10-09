Стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин» відкриє 9-й кінофестиваль «Корона Карпат»

«Земля блакитна, ніби апельсин» стане фільмом-відкриттям 9-го Трускавецького міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат».

Про це повідомляє кінокомпанія Артхаус Трафік, передає Укрінформ.

“Кінофестиваль «Корона Карпат» відбудеться з 12 по 15 листопада. Стрічку особисто представить режисерка фільму Ірина Цілик”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, «Корона Карпат» – найбільша кіноподія Західної України, яка щороку проходить у місті-курорті Трускавці. Програма фестивалю включає повнометражний та короткометражний національний конкурс, позаконкурсну програму спеціальних показів та творчі зустрічі з кінематографістами. Окремі заходи та кінопокази відбуваються у Дрогобичі, Бориславі, Східниці, Стрию, Моршині та Львові.

Як повідомляв Укрінформ, «Земля блакитна, ніби апельсин» – повнометражний дебют режисерки та письменниці Ірини Цілик, який став справжньою документальною сенсацією року. Фільм розповідає про сім’ю, яка живе в «червоній зоні» Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, незважаючи на всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Світова прем’єра «Землі блакитної, ніби апельсин» відбулася у конкурсній секції World Documentary Competition кінофестивалю «Санденс», де стрічка отримала Премію за найкращу режисуру документального фільму. Українське кіно було вперше представлено у конкурсній програмі цього найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. Європейська прем’єра пройшла на 70-у Берлінському кінофестивалі в межах програми Generation 14Plus, а українська – на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де «Земля блакитна, ніби апельсин» стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу.

Фільм продовжує успішну фестивальну історію, зокрема, отримав Гран-прі та нагороду за «Найкращу операторську роботу» найбільшого польського фестивалю документальних фільмів Millennium Docs Against Gravity, нагороду як «Найкращий дебют» на кінофестивалі Biografilm в Італії, визнаний «Найкращим фільмом про права людини» на DokuFest у Косові та увійшов до офіційної програми престижних міжнародних кінофестивалів: CPH:DOX у Данії, Hot Docs у Канаді, MoMA Doc Fortnight у США, IDFA у Нідерландах – найбільшого кінофестивалю документального кіно у світі, та ще понад 50 інших фестивалів. Також стрічку відібрано у шорт-лист Премії Європейської кіноакадемії у категорії «Найкращий документальний фільм».

Фільм створено українською продакшн-компанією «Альбатрос Коммунікос» (продюсерка Анна Капустіна) та литовською продакшн-компанією «Мунмейкерс» (продюсерка Гєдре Жицкіте) за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського фільмоцентру та IDFA Bertha Fund (Нідерланди). Фільмування проходило у 2017-2019 роках у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області, а також у Києві.

У широкий український прокат «Земля блакитна, ніби апельсин» вийде 26 листопада.