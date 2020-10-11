11 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні собор «ближніх» преподобних отців Києво-Печерських; чи варто чекати ясного дня і де знайти спокій.

Сьогодні – Собор преподобних отців Києво-Печерських, у Ближніх печерах, які називають Антонієвими. Тобто сьогодні згадують пам’ять усіх 79-ти святих, чиї мощі покояться на території Ближніх печер. Серед них зокрема Нестор Літописець, Аліпій Печерський, Іоанн Багатостраждальний, Марк Гробокопатель. Варто зауважити, що в давнину мощі лаврських святих притягували до себе не тільки вірян, але й різного роду темних особистостей. До святині йшли душевнохворі, сатанисти, а також міські злодії. Останніх особливо багато було напередодні Великодня. Злодії намагалися вкрасти побільше монет, які богомільні відвідувачі печер залишали на раках святих угодників. Існувало повір’я, що вкрадене «привертатиме фінансову вдачу» протягом року. Утім, серед пійманих святотатців траплялися і люди зовсім не дотичні до кримінального світу, які просто прагнули розбагатіти будь-яким шляхом. Навіть і таким наївним.

Якщо в жовтні сіренький ранок – жди ясного дня; Червоний місяць – на вітер, блідий – на дощ.

Іменинники нині Антон, Іван, Юлія, Сергій, Кирило, Марія, Анна, Тетяна.

24 місячний день. Місяць від Рака перейде до Лева. Забудьте про спокій! Якщо ще вчора все було на рівні емоцій, внутрішнього неспокою, якихось передчуттів, то сьогодні й завтра перейде в «гарячу» фазу. Найбільш комфортно, гармонійно почуватимуться в цей непростий період люди, зайняті улюбленою справою, – чимось, що поглинає – у позитивному сенсі – з головою. Їм не доведеться розмінюватися на дрібниці, суттєво економлячи сили, енергію і нерви, а вони наприкінці року ой як знадобляться! Все позитивне, світле й вічне, все що спрямоване на примноження добра, а не на руйнацію, деструкцію, матиме згодом подвійну ціну. Недільного настрою!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1898 році: -5,8; а найтеплішим у 1935 – +24,9.