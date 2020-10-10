10 жовтня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Калістрата; між борщем і кашею, розшифровуємо півнячий спів і про розхитаний човен.

Сьогодні святого Калістрата і Міжнародний день каші. Подейкують, що цей доволі оригінальний день започаткували у Великобританії, де, як відомо, існує майже культ вівсянки. Але не тільки британцям смакують каші – вони були улюбленою стравою багатьох народів світу, зокрема й українців. Наші пращури варили каші з пшона, гречки, ячменю, кукурудзи, вівса, пшениці, а згодом і рису. Перед варінням крупу підсмажували, а потім ставили в піч де вона «пріла». Каша була повсякденною стравою, другою після борщу; чи не найпопулярнішою, по всій території України, була гречана каша. Про кашу в українців складено чимало прислів’їв і приказок. Ось лише декілька: “Не дасть собі в кашу наплювати”, “Наварив каши, та й не ззіси”, “Де з маслом каша, там і милість наша”, “З ним каші не звариш”, “Каша – наша, батьків – борщ”, “Борщ без каші удовець, а каша без борщу удова”, “Борщ та каша козакові добрая паша”, “Гречана каша – то матір наша” тощо.

На Калістрата спостерігали за півнем: якщо птах піє на схід – чекай обману, на захід – марної обіцянки, на північ – ламатимеш голову над чимось важким, а якщо на південь – невдовзі весело гулятимеш.

Іменини нині в Петра, Дмитра, Германа, Михайла, Марка, Гната.

23 місячний день, Місяць у Раку. Найближчим часом на нас очікує надзвичайно неспокійний, войовничий, конфронтаційний період. Хтось на небі написав не надто оптимістичний сценарій аж до середини листопада. Можливі конфлікти в соціумі (на будь-якому рівні), зростають ризики стихійних лих, аварій техногенного характеру. «Видимість» ставатиме все гіршою, а шлях доведеться шукати майже навпомацки… До подій сьогоднішнього дня варто поставитися з увагою – вони є певним маркером на майбутнє. Все, що вийде за межі, що здивує, що «розхитає» човен звичайності – в подальшому матиме розвиток.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1899 році: -1,8; найтеплішим у 1907 – +23,7.