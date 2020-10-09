Львівський театр презентував прем’єру вистави в кращих італійських традиціях

З нагоди прем’єри вистави «Король олень» драматурга Карло Гоцці Перший Львівський театр провів пресконференцію в Італійському дворику під відкритим небом з живою музикою, театралізованою презентацією, піццою та вином.

Представникам преси продемонстрували частинку вистави з італійським колоритом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ця вистава відбувається в кооперації з рестораном «Італійський дворик», тобто під час її глядачі зможуть сидіти просто на сцені за столиком, смакувати та насолоджуватися дійством. Тут нам сприяє сама атмосфера, адже такі п’єси так і народжувалися в дворах. «Король олень» стала нашою вже третьою після карантину прем’єрою, яка відбудеться 23 жовтня», - зазначив директор-художній керівник театру Юрій Мисак.

За словами акторів у виставі буде багато імпровізації і це підтримує та заохочує режисер Лариса Діденко. Театри Італії часів Гоцці в основному відбувалися в дворах де збиралася компанія, швиденько розкладали сцену, щось зіграли, затанцювали, а текст придумували на ходу, і якщо він складався вдало, то записували. Таким чином п’єса Карла Гоцці дійшла до наших часів.

Цього разу, вистава істинно італійська, адже написана італійцем про Італію, ще й в народному італійському жанрі комедії dell’arte (комедія масок). Карло Гоцці – автор п’єси «Король олень» – уродженець Венеції, а хто, як не венеціанці, знається на масках. До речі, маски займають важливу роль у нашому сьогоденні, тому, театр «вбиває двох зайців одним пострілом», виконує вимоги Кабміну та випускає прем’єрну виставу!

За жанром «Король олень» - вистава-казка для дорослих. Зваблива Смеральдіна, скупий та хтивий старигань Панталоне, спритник Труффальдіно та «великий розумака» Брігелла, а також Закохані (чиє кохання сильніше за всі перипетії сюжету), злісний інтриган Тарталья, чиє марнославство згубне, королі, дракони, чарівники, чари, і, звісно ж, олені.

Побачити постановку можна вже зовсім скоро, 23, 24 та 31 жовтня. Якщо будуть сприятливі погодні умови, то дійство відбудеться в Італійському дворику під відкритим небом, а як дощитиме, то на сцені Першого Львівського театру.