У Норвегії виявили руїни «будинку богів» доби вікінгів
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на порталі Science Alert.
Ці залишки є досить рідкісним реліктом доби вікінгів, коли в дохристиянській Скандинавії домінувало язичництво.
«Це сильніший вираз віри, ніж усі маленькі культові місця. Ймовірно, це якось пов’язано з певним класом суспільства, який збудував їх як справжнє ідеологічне шоу», — пояснює Дінхофф.
Залишки «будинку бога» в Осе відносяться до VIII століття, коли в цьому районі почала домінувати елітна група багатих сімей. Цікаво, що будинок богів у Осі був зведений на кшталт християнських базилік, які мандрівники бачили в південних країнах. В результаті, зазначив Дінхофф, давньоскандинавські храми мали характерну високу вежу над скатним дахом, яка була копією веж ранніх християнських церков.
Хоча дерев’яного будинку вже давно немає, збережені отвори в стовпах демонструють його форму, в тому числі круглі центральні стовпи його вежі - дуже своєрідне архітектурне рішення, яке використовувалося тільки в будинках богів.
Про призначення стоянки свідчить також скупчення ям для приготування їжі для релігійних свят і численні кістки — останки жертвоприношень тварин. Церемонії проводилися в будинку бога в дні важливих свят, таких як сонцестояння в середині літа і в середині зими — найкоротша і найдовша ночі в році відповідно.
Фото: University Museum of Bergen