Черепасі підкинули штучні яйця з GPS, щоб відстежити «чорних» торговців плазунами

Британські науковці підкинули надруковані на 3D-принтері яйця із GPS у гнізда морських черепах на пляжах, щоб вирішити проблему нелегальної торгівлі яйцями цих плазунів у Центральній Америці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ZME Science.

Видання зазначає, що у Коста-Риці яйця черепахи вважаються делікатесом, «сезонними ласощами», навіть афродизіаком. Браконьєри продають яйця приблизно за 1 долар за кожне у ресторани та бари. В одному гнізді лежить до 100 яєць, тож їхній продаж — великий бізнес. Попри незаконність збору та продажу яєць морських черепах і патрулювання на пляжах, браконьєрство все ще поширене у Коста-Риці та Карибах.

Тож, у науковців з Інституту Дарелла з охорони природи та екології у Великій Британії у співпраці з природоохоронною організацією Paso Pacifico виникла ідея помістити пристрій для стеження у гнізда морських черепах, щоб побачити, чи можливо простежити, куди потрапляють яйця після крадіжки.

Фальшиве яйце черепахи надруковане на 3D-принтері, має вбудований пристрій для відстеження. Його технологія схожа на ту, що використовується у мобільних девайсах, пристрій має GPS та SMS-детектор.

Приманки були розміщені в 101 гнізді черепах на чотирьох пляжах Коста-Рики. Зрештою чверть фальшивих яєць вилучили браконьєри з п’яти кладок. Дослідники відстежували їхнє переміщення. Перш ніж зник сигнал, один з браконьєрів наблизився до житлового будинку, а інший проїхав два кілометри до сусіднього бару. Ще одна приманка перемістилася за 43 км від пляжу, а потім сигнал зник.

Видання зазначає, що жодного з браконьєрів не заарештували і не притягнули до кримінальної відповідальності, тому що ця «польова» операція мала дослідницький характер.

У Paso Pacifico розповіли, що організація почала працювати над дизайном трекерів-приманок для плавників акул та яєць папуг.

Фото: www.zmescience.com