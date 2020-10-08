Кінотеатри під загрозою зникнення — голлівудська режисерка

Кінотеатри перебувають під реальною загрозою зникнення на тлі коронавірусних обмежень і затримки випуску блокбастерів для показу на великому екрані.

Як передає Укрінформ із посиланням на ВВС, такою думкою поділилася режисерка "Чудо-жінки" Петті Дженкінс.

"Якщо ми закриємо їх (кінотеатри - ред.), це не буде оборотним процесом. Ми можемо назавжди втратити походів у кіно", - сказала вона, коментуючи жалюгідний фінансовий стан кінотеатрів по всьому світу у зв'язку із затримками випуску фільмів.

Дженкінс входить до числа десятків провідних голлівудських режисерів, які звернулися до уряду США з проханням надати кінотеатрам фінансову допомогу.

Кінотеатри по всьому світу зазнають фінансових труднощів на тлі жорстких соціальних обмежень через COVID-19, а також із відсутністю фільмів-блокбастерів, які могли б залучити глядачів.

Читайте також: МКІП планує у жовтні оголосити пітчинг патріотичних телесеріалів

Так, наприклад, національна асоціація власників кінотеатрів в США повідомила, що 69% малих і середніх кінокомпаній можуть бути змушені оголосити про банкрутство або назавжди закритися через нинішню ситуацію з затримкою випуску фільмів і правила соціального дистанціювання.