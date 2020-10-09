9 жовтня: народний календар і астровісник

Нині Івана Богослова; скільки разів у січні йтиме сніг, чи буде теплим червень і про доцільність лаконізму.

Сьогодні в нас Іоанна Богослова, вірніше його «преставлення», тобто закінчення земного життя. Іоанна Богослова називають апостолом любові, бо саме цей апостол усим своїм життям і працями вчив, що людина без любові не може наблизитися до Бога. Він був одним з 3-х учнів, котрих Христос наблизив до себе. Іоанн супроводжував Христа до останньої хвилини земного життя. Після Його смерті турбувався про Божу Матір як люб’ячий син. Після Її Успіння проповідував у Ефесі та інших Малоазійських містах. Під час гонінь на християн був засуджений до смертної кари, яку невдовзі замінили засланням на о. Патмос, де він написав книгу Одкровення (грецькою – Апокаліпсис). Після повернення в Ефес (бл. 95 р.) написав 4-й варіант Євангелія (Євангеліє від Іоанна). Затримався на землі найдовше за всіх апостолів.

О цій порі завершували абсолютно всі польові роботи. «Хто не посіяв до Богослова – не варт доброго слова», – казали українці. Або ще така прикмета: «На Богослова дощ зі снігом – у січні тричі йтиме дощ; сонячно і тепло – червень буде дощовий і холодний».

Іменинники сьогодні Іван, Тихон, Афанасій, Олександр, Володимир, Дмитро.

22 місячний день, Місяць у Раку. Все «крутитиметься» і «обертатиметься» навколо родини і домівки, а ще сьогодні добре відпочивати. Більше таланитиме тим, хто звик бути закулісним спостерігачем і вміє маніпулювати іншими. Людям з яскраво вираженими лідерськими позиціями, хто звик до прямих шляхів, можливо буде важкувато – вони стикатимуться з нерозумінням та іншими труднощами, а для реалізації власних задумів витрачатимуть чимало сил і енергії. Сьогодні варто ставити перед собою ясні, короткотермінові й дуже лаконічні задачі. Погідної в усіх сенсах п’ятниці!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1925 році: -2,1, а найтеплішим у 1893 – +29,5.