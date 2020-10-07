На Прикарпатті знайшли, куди прилаштувати виснажених «бізонів-нелегалів»

На Прикарпатті виснажених бізонів, які знаходяться в лісництві, передадуть до Галицького НПП. Перед цим тварин відгодують і полікують.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила народний депутат України Юлія Овчинникова на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Сьогодні Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України після консультацій з профільним департаментом та з ветеринаром, який оглядав вчора тварин в лісництві під час перевірки з Держекоінспекцією, задля захисту тварин, через виснажений стан та з ризиком, що тварини можуть не пережити транспортування, планують декілька днів пролікували та відгодувати тварин перед переїздом в НПП «Галицький», - повідомила Овчинникова.

Вона зауважила, що вже закуплені ліки та їжа для підтримки тварин.

За інформацією «Суспільне Карпати», бізони з 2012 року знаходяться на території «Вигодського лісового господарства». Втім, лісогосподарство не може поставити їх на баланс, а тому й не спроможне їх годувати та надати належний догляд.

«Декларували так, що це має бути якась лісова школа для дітей. За ними пішли муфлони, олені благородні, плямисті, лані європейські. Всього було понад 50 штук. Їх привезли без документів. Відповідь керівництва, що вони тимчасово будуть жити, поки не створять господарство, яке планували відкрити», - розповів для «Суспільне Карпати» мисливствознавець Вигодського лісгоспу Анатолій Вертепний.

За його словами, лісівники не знали, в якому віці до них привезли цих тварин і доглядали їх у вільний від роботи час. З 2014 року лісівники звертались до правоохоронців та в екоінспекцію щодо привезених тварин. Втім, комісія приїхала лише тепер.

Наразі, найбільш виснажений вигляд має самиця бізона. На переконання офіційного представника Європейського центру збереження зубрів Віталія Смаголя, відповідальність за стан тварин має нести власник земельної території, на якій вони знаходяться.

Фото: Суспільне Карпати / Юлія Овчинникова / Фейсбук