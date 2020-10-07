Дніпровські медики записали реп про реанімацію

Медики Дніпровського обласного центру екстреної медицини створили кліп, де в формі репу розповіли, як надавати серцево-легеневу реанімацію за умов відсутності спеціального обладнання.

Як повідомляє Укрінформ, відео медики розмістили в Ютубі.

"Це музичне відео присвячене проведенню серцево-легеневої реанімації за умов відсутності спеціального обладнання, в тому числі і особами без медичної освіти. Basic life support (BLS) - дослівно: базова підтримка життя, елементарна підтримка життя - заходи з підтримки життя, які включають підтримку прохідності дихальних шляхів і кровообігу без використання обладнання, не рахуючи засобів захисту (рукавички, кишенькова маска або захисна плівка), а в разі його доступності із застосуванням і автоматичного зовнішнього дефібрилятора", - пояснюють медики.

За їх словами, ці заходи можуть здійснюватися як медичними працівниками, так і навченими особами без медичної освіти до прибуття кваліфікованої медичної допомоги.

Наголошується, що відео створено з освітньою метою і має лише ознайомлювальний характер. Охочим більше заглибитися в суть проблеми рекомендують пройти сертифіковані курси з базових реанімаційних заходів під егідою міжнародних організацій у себе в місті або в найближчому обласному центрі.