Прем’єру "Бетмена" перенесли через коронавірус

Показ фільму про Бетмена перенесли на початок березня 2022 року через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hollywood Reporter.

За даними компанії Warner Bros, прем’єра стрічки перенесена з 1 жовтня 2021 року на 4 березня 2022 року.

Зміни були зроблені у зв’язку з пандемією коронавірусу у світі, яка вплинула на графік зйомок.

Як повідомляв Укрінформ, на початку вересня зйомки нового супергеройського фільму про Бетмена призупинили через позитивний тест на коронавірус у виконавця головної ролі Роберта Паттінсона.