В Одесі на Потьомкінських сходах покажуть німецьке німе кіно

Організатори 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) покажуть у п'ятницю на Потьомкінських сходах німу кінострічку «Ґолем, як він прийшов у світ», яку вважають зразком раннього німецького експресіонізму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міськради.

"У передостанній день фестивалю, 2 жовтня, відбудеться показ німого художнього фільму «Ґолем, як він прийшов у світ». Цього року стрічці Карла Бьозе та Пауля Вегенера, яка вважається провідним зразком раннього німецького експресіонізму, виповнюється 100 років. Попри онлайн-формат XI Одеського міжнародного кінофестивалю, традиційний перформанс просто неба планується провести традиційно на Потьомкінських сходах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що захід відбудеться за умови дотримання карантинних обмежень і вимог. Глядачів просять дотримуватися маскового режиму і дотримуватися відміток, нанесених для дотримання дистанції. На час показу - з 19-ї до 23 год. - буде перекрито рух автотранспорту по вул. Приморській (крім громадського транспорту).

Варто зауважити, що німий фільм жахів «Ґолем, як він прийшов у світ» знято за мотивами єврейської легенди про однойменну глиняну статую, яку оживили за допомогою магії. Дія стрічки відбувається у празькому гетто в XVI столітті. Імператор збирається вигнати євреїв з міста під приводом, що вони практикують чорну магію. Рабин Лев хоче це попередити та бачить єдину можливість – дійсно звернутися до темних сил. За допомогою демона Астарота він оживляє статую Ґолема. Та зовсім скоро все виходить з-під контролю.

Показ стрічки на Потьомкінських сходах супроводжуватиме камерний оркестр, що виконає саундтрек до фільму, написаний ізраїльським композитором Бетті Оліверо. Аранжування створив один із засновників міжнародного відродження концертів німого кіно Гонтер А. Бухвальд. Він вважається одним з кращих диригентів супроводу фільму, оскільки провів вже безліч кіноконцертів «Ґолема» по всьому світу з моменту його прем'єри у 1997 році у Віденському Концертхаусі.

Кіноперформанс «Ґолем, як він прийшов у світ» на Потьомкінських сходах транслюватиметься наживо на платформі oiff.online.

У попередні роки під час атмосферного open air кінопоказу на Потьомкінських сходах в межах Одеського кінофестивалю глядачі дивились стрічки, які по праву називають класикою німого кіно: «Вогні великого міста» Чарлі Чапліна, «Шантаж» Альфреда Хічкока, «Метрополіс» Фріца Ланґа, «Шерлок Голмс» Артура Бертелета, «Safety last!» із Гарольдом Ллойдом в головній ролі, «Броненосець «Потьомкін» Сергія Ейзенштейна, «Схід сонця» Фрідріха Вільгельма Мурнау, «Дамське щастя» Жюльєна Дювів’є, «Людина з кіноапаратом» Дзиґи Вертова, «Казаки» студії MGM.

Як повідомлялося, 2 жовтня на ОМКФ триває презентація проєктів Work-in-progress за участі 10 проєктів, після чого відбудуться дискусії на тему «Підтримка аудіовізуального сектора програмою ЄС «Креативна Європа» та «Діджиталізація в українській кіноіндустрії: тенденції та нові рішення». Завершить день церемонія нагородження переможців Film Industry Office.

Після церемонії закриття фільми 11-го Одеського кінофестивалю будуть доступні до перегляду ще впродовж тижня. На численні прохання глядачів ОМКФ влаштовує додатковий тиждень фестивального кіно з 3 до 11 жовтня і продовжує термін перегляду стрічок, які матимуть найбільший попит у глядача.

Фото: omr.gov.ua