В Олешківських пісках знімуть кіно
Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.
«На Херсонщині відома кінокомпанія зніматиме кіно. Про це сьогодні під час конференції регіональних кінокомісій всієї України, яка проходила в дистанційному режимі, повідомила генеральна директорка кінокомпанії «STAR MEDIA» Ольга Пантелеймонова. Попередньо відоме й місце зйомки – Олешківські піски. Втім, інші деталі поки що не розкривають», - йдеться у повідомленні.
На думку Пантелеймонової, дуже потрібно, щоб регіони розвивалися як майданчики для зйомок кіно, адже кіноіндустрія від цього тільки виграє. Тим більше, що на Херсонщині дійсно є місця, які заслуговують на увагу кіновиробників.
Олешківська пустеля була однією з тих локацій, які оглядалися продюceрами і рeжиceрами національних кінокомпаній під час візиту на Херсонщину у серпні цього року. Саме тоді гості попередньо визначалися з локаціями, які можна використовувати як знімальні майданчики. Сьогодні ж, аби закріпити досягнуті домовленості, очільник Херсонщини Юрій Гусєв та Ольга Пантелеймонова підписали меморандум про співпрацю.
«Цей документ – це конкретні плани, які найближчим часом будуть реалізовані в нашому регіоні. Для нас це можливість не лише привернути увагу до неймовірних красот нашої області, але й залучити інвестиції, створити додаткові робочі місця», - наголосив Юрій Гусєв.
Кінокомісія на Херсонщині створена за ініціативи облдержадміністрації та покликана залучати кіновиробників знімати кіно на Херсонщині та всіляко сприяти кінокомпаніям в організації таких заходів.
Як зазначила голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук, яка брала участь у конференції за допомогою засобів онлайн-зв’язку, кінокомісії в регіонах допоможуть привернути більше уваги кіновиробників саме до своїх областей.
«Херсонщина обрала дуже активну позицію у прагненні відкрити свій регіон як майданчик для зйомок кінострічок. Ініціатива створення кінокомісій в областях отримала підтримку в Офісі Президента. Я сподіваюсь, що це допоможе розвивати кіно на місцевому рівні», - наголосила Кудерчук.
Як повідомляв Укрінформ, українські кіновиробники розпочали із Херсонщини поїздки регіонами країни, щоб обрати майданчики для майбутніх кінофільмів українського виробництва.