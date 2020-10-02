В Олешківських пісках знімуть кіно

На Херсонщині відома кінокомпанія зніматиме кіно в Олешківських пісках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Херсонської ОДА.

«На Херсонщині відома кінокомпанія зніматиме кіно. Про це сьогодні під час конференції регіональних кінокомісій всієї України, яка проходила в дистанційному режимі, повідомила генеральна директорка кінокомпанії «STAR MEDIA» Ольга Пантелеймонова. Попередньо відоме й місце зйомки – Олешківські піски. Втім, інші деталі поки що не розкривають», - йдеться у повідомленні.

На думку Пантелеймонової, дуже потрібно, щоб регіони розвивалися як майданчики для зйомок кіно, адже кіноіндустрія від цього тільки виграє. Тим більше, що на Херсонщині дійсно є місця, які заслуговують на увагу кіновиробників.

Олешківська пустеля була однією з тих локацій, які оглядалися продюceрами і рeжиceрами національних кінокомпаній під час візиту на Херсонщину у серпні цього року. Саме тоді гості попередньо визначалися з локаціями, які можна використовувати як знімальні майданчики. Сьогодні ж, аби закріпити досягнуті домовленості, очільник Херсонщини Юрій Гусєв та Ольга Пантелеймонова підписали меморандум про співпрацю.

«Цей документ – це конкретні плани, які найближчим часом будуть реалізовані в нашому регіоні. Для нас це можливість не лише привернути увагу до неймовірних красот нашої області, але й залучити інвестиції, створити додаткові робочі місця», - наголосив Юрій Гусєв.

Кінокомісія на Херсонщині створена за ініціативи облдержадміністрації та покликана залучати кіновиробників знімати кіно на Херсонщині та всіляко сприяти кінокомпаніям в організації таких заходів.

Як зазначила голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук, яка брала участь у конференції за допомогою засобів онлайн-зв’язку, кінокомісії в регіонах допоможуть привернути більше уваги кіновиробників саме до своїх областей.

«Херсонщина обрала дуже активну позицію у прагненні відкрити свій регіон як майданчик для зйомок кінострічок. Ініціатива створення кінокомісій в областях отримала підтримку в Офісі Президента. Я сподіваюсь, що це допоможе розвивати кіно на місцевому рівні», - наголосила Кудерчук.

Як повідомляв Укрінформ, українські кіновиробники розпочали із Херсонщини поїздки регіонами країни, щоб обрати майданчики для майбутніх кінофільмів українського виробництва.