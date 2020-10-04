4 жовтня: народний календар і астровісник

Нині Кіндрата; для чого українці терлися спиною об одвірок і дивилися між ніг, та про відпочинок у Тільці.

Церква нині згадує апостола від 70-ти Кодрата, а також священномучеників Іпатія і Андрія.

Сприятливий день для боротьби з вроками (пристріт, зурочення, подив). Як у давнину позбувалися вроків? Їх можна було відробити, відшептати, а ще їх відливали. Вони «лікувалися» замовляннями, молитвами, гострими колючими предметами і рослинами. Серед неодмінних ліків – свята вода, мак, артос (пасхальний хліб). Якщо жінка, прийшовши додому, відчувала, що її зурочили – перше, що вона робила – вмивалася свяченою водою. Існувало чимало способів позбутися легких вроків, зокрема такі: витирати обличчя фартухом, спіднім, чоловічими штанами; можна ще було потертися спиною об одвірок, подивитися між ніг на схід і на захід, пропустити воду або молоко крізь якийсь вузький отвір, легенько побити себе віником. Один із головних механізмів вроків – «злий» погляд, «заздрісна» думка, нещира похвала. Вроки можна було відіслати назад, тому, хто їх наслав, або на сторонній предмет, тварину. Про людину, яка легко піддавалася врокам, говорили, що в неї «слабкий ангел», «слабка зірка», під якою вона народилася. Найбільш вразливими до вроків є ті, хто народився на молодик.

Щодо погоди, то на Кіндрата починали готуватися до зими. Про тих, хто легковажив, казали: «Пустий господар по Кіндраті не має ще кожуха в хаті».

Іменинники сьогодні Дмитро, Олександр, Олексій, Костянтин, Іпат, Андрій, Василь.

17 місячний день. Місяць у Тільці. Чудовий день для відпочинку! Не сваріться, не лайтеся, і не зліться – зорі й небо нині дуже чутливі до будь-яких наших емоційно-психологічних проявів. Уникайте всіляких труднощів і не створюйте їх штучно. Налаштовуйтесь на те, щоб бачити веселе, і на те, що приносить радість. Рекомендується робити все, що вам вдається найкраще. Добре влаштовувати свята, застілля, справляти весілля. До 25 жовтня варто позбутися всього, що обтяжує, що не є конструктивним і потрібним – як у матеріальному, так і всіх інших аспектах. Розчищайте шлях для нового. Воно вже на підході.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1910 році: -2,6; а найтеплішим у 1888 – +28,0.