Біг, прибирання та робота в садку: вчені знайшли «антидепресанти» для літніх

Група португальських вчених провела дослідження й з'ясувала, що фізична активність щонайменше раз на тиждень протягом життя може суттєво захистити людину від депресивних симптомів у похилому віці.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в новому дослідженні, опублікованому в журналі Scientific Report.

Науковці вивчили дані про більш як 32 тисяч європейців старше 50 років з 14 європейських країн, включаючи Німеччину, Австрію, Польщу, Португалію, Словенію та Естонію.

Усі ці учасники щорічно з 2011 року надавали інформацію про своє здоров'я, щоденні звички, а також детально розповідали про свою фізичну активність. Останній показник умовно розділили на середню активність (прогулянка, прибирання або садівництво) й енергійну (заняття спортом або біг). Також вчені збирали дані про наявність в учасників депресивних симптомів.

Науковці порівняли депресивні симптоми і їхній зв'язок з фізичною активністю у 2011 і 2015 роках, а також розглянули, як активність у 2011 році передбачає розвиток симптомів у 2015-му.

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У підсумку виявилося, що фізична активність мінімум раз на тиждень зменшує кількість депресивних симптомів і в чоловіків, і в жінок.

Автори дослідження зробили висновок про те, що фізична активність може слугувати як ефективною профілактикою депресивних симптомів і депресії, так і ефективним методом позбавлення від них. При цьому фізична активність може бути мінімальною — вона в будь-якому випадку виявляється сприятливою.