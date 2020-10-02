Зірці Голлівуду висунули обвинувачення за бійку й крадіжку

Прокуратура Лос-Анджелеса висунула обвинувачення відомому американському актору Шаї Лабафу за бійку й незначну крадіжку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Правоохоронці стверджують, що 34-річний актор побився з чоловіком Тайлером Мьорфі й вкрав його капелюх.

Сам інцидент стався ще 12 червня, а обвинувачення були висунуті лише 24 вересня.

Представник Шаї Лабафа ще не прокоментував новину.

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Зазначається, що Лабаф вже не вперше має справу з правоохоронними органами у США. В 2017 році його було затримано у Нью-Йорку за те, що у нетверезому стані порушував громадський порядок. Тоді суд відправив актора на реабілітацію.

Як повідомлялося, Шая Лабаф - американський актор, який зіграв головні ролі у блокбастерах «Параноя» (2007), «Трансформери» (2007, 2009, 2011) та «Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа» (2008). Удостоєний премії БАФТА в номінації «Зірка, що сходить» (2008).

Фото: Steve Granitz/WireImage