Оприлюднили Довгі списки Книги року ВВС 2020

ВВС News Україна визначила Довгі списки літературної премії Книга року ВВС-2020, Книга року ВВС - Есеїстика-2020 та Дитяча Книга року ВВС-2020, що проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляється на сайті ВВС News Україна, передає Укрінформ.

«До довгих списків конкурсу Книга року ВВС-2020 увійшли 35 видань у трьох категоріях із понад 80, які подали цього року на конкурс. Відбором займалася редакція ВВС News Україна разом із журі конкурсу», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до Довгого списку премії Книга року ВВС-2020 увійшли 14 видань:

Софія Андрухович. Амадока. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Максим Беспалов. Східний Вал. - Київ: Темпора, 2020;

Дмитро Вербич. Точка неповернення. - Київ: Наш формат, 2020;

Наталка Доляк. На сьомому небі. - Київ: Темпора, 2020;

Владислав Івченко, Юрій Камаєв. Стовп самодержавства, або Тринадцять справ Івана Карповича Підіпригори. - Київ: Темпора, 2020;

Олесь Ільченко. Порт Житана. - Чернівці: Меридіан Черновіц, 2020;

Андрій Курков. Юрій Винничук. Ключі Марії. - Харків: Фоліо, 2020;

Марія Матіос. Букова земля. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019;

Ілларіон Павлюк. Я бачу, вас цікавить пітьма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Сергій Сергійович SAIGON. Юпак. - Київ: Білка, 2020;

Олег Сенцов. Другу також варто придбати. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Олег Сенцов. 4 з половиною кроки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Ксенія Фукс. 12 сезонів жінки. - Чернівці: Книги - XXI, 2020;

Петро Яценко. Магнетизм. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020.

До Довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2020 увійшли 11 видань:

Іван Андрусяк. Морськосвинський детектив. - Харків: Віват, 2020;

Кирило Безкоровайний, Дар'я Скрибченко. Моя подруга з темної матерії. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Ірина Грабовська. Остання обитель бунтарства. - Київ: КМ-Букс, 2020;

Ніна Дмитрієва, Аліна Ревенко. Бальтазар назад. - Київ: ТОВ "Ай Ес Ді Груп", 2020;

Євгенія Завалій. Це всі ми. - Чернівці: Чорні вівці, 2020;

Олеся Кешеля-Ісак. Непосидючка, який любив бігати. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020;

Мирослав Лаюк. Ківі Ківі. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Сергій Лоскот. Чубзики. - Харків: Ранок, 2020;

Яна Сотник. Рака така, або Риба, яка співає. - Чернівці: Чорні вівці, 2020;

Василь Тибель. Медова казка. - Київ: Wise Bee, 2020;

Уляна Чуба. Мед і паштет. Фантастичні вітрогони. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019.

До Довгого списку премії Книга року ВВС - Есеїстика-2020 увійшли 10 видань:

Наталя Гуменюк. Загублений острів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Оксана Забужко. Планета полин. - Київ: Комора, 2020;

Ольга Карі. Рибка дядечки Завена. - Київ: Темпора, 2019;

Віра Курико. Вулиця причетних або Чернігівська справа Лук'яненка. - Київ: Темпора, 2020;

Анастасія Леухіна. Зовсім не страшна книга. - Київ: Дух і Літера, 2020;

Тарас Лютий. Культура принад і спротиву. - Київ: Темпора, 2020;

Василь Махно. Уздовж океану на ровері. - Київ: Yakaboo Publishing, 2020;

Олександр Михед. Я змішаю твою кров з вугіллям. Зрозуміти український Схід. - Київ: Наш формат, 2020;

Олег Сенцов. Хроніка одного голодування. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2020;

Ганна Улюра. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві. - Київ: ArtHuss, 2020.

Цього року до журі премії "Книга року ВВС" увійшли: Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"; Вадим Карп'як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Як повідомляється, фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2020 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1,000.