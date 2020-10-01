Книга про зникаюче село на Вінниччині встановила національний рекорд

Книга про зникаюче подільське село Закриниччя встановила нацрекорд як складова найбагатотомнішого видання історії міст, сіл і хуторів України, опубліковане коштом облбюджету, що надійшло в кожен дім села.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив редактор книжкової серії «Моя Вінниччина» Михайло Каменюк.

За його словами, коштом обласного бюджету реалізується літературний проєкт «Моя Вінниччина», у межах якого письменники, місцеві журналісти, краєзнавці та просто ентузіасти пишуть історії міст і сіл України.

«Одна з таких книг була презентована днями – це історія маленького села Закриниччя Оратівського району. Вона занесена до Книги рекордів України з записом: «Вперше, видавництво – найбагатотомніше видання історії міст, сіл і хуторів України коштом обласного бюджету – в кожен дім села»», - сказав Каменюк.

Читайте також: У Вінниці нагородили переможців літературної премії Коцюбинського

За його словами, авторами книги про історію Закриниччя стали вихідці з цього села – київський підприємець Олександр Татарчук і краєзнавці Надія Бойченко та Жанна Тарнавська. Вони зібрали відомості про історію села і видали її коштом обласного бюджету. Книгу передали місцевим мешканцям, у кожен дім.

Закриниччя входить до складу Човновицької ОТГ. Наприкінці ХІХ - початку ХХ століття воно було частиною маєтності багатої шляхетської родини Вільчинських. Наразі село перебуває на межі зникнення, позаяк там мешкає менш ніж 70 осіб.

Книга про Закриниччя побачила світ як складова літературної серії «Моя Вінниччина», яка видається коштом обласного бюджету з 2013 року. Наразі в її межах вже видано понад 60 томів історії міст і сіл області. Вінниччина – єдиний регіон України, де реалізується такий проєкт.