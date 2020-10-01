В Ужгороді стартує перший карпатський гірський кінофестиваль

В Ужгороді сьогодні, 1 жовтня, стартує перший Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль CMIF, який триватиме десять днів. В рамках конкурсної програми глядачам покажуть 80 фільмів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор Карпатського гірського міжнародного кінофестивалю CMIFF Олександр Мерявчик.

“Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль CMIF, який стартує в Ужгороді сьогодні, 1 жовтня, справді перша подія такого формату в Україні, схожого фесту у нас досі не було. В рамках конкурсної програми фестивалю ми покажемо глядачам 80 фільмів, які нам надіслали на конкурс із 45 країн”, - повідомив Мерявчик.

Він розповів, що відбуватиметься конкурс в шістьох категоріях: документальні фільмі (повний та короткий метр), художнє кіно (повно- та короткометражки), художнє промо (відео та рекламний контент) та мультфільми й анімація.

“Найбільше заявок на кінофестиваль надійшло з України — 24, друга за кількістю заявок серед країн — Америка, третя — Іран. Крім цього, є роботи з Африки та навіть Австралії. Загалом на конкурс нам надіслали 116 робіт, попередньо журі відібрало 80 з них”, - додав директор фестивалю.

Серед членів журі, зокрема, - акторка Рима Зюбіна та Антоніо Лукіч, режисер фільму “Мої думки тихі”.

“У фокусі нашого кінофестивалю — гори. Загалом наш слоган — кіно, гори та туризм. Наше завдання зараз — зробити Карпати відомими на весь світ — у сенсі подорожей горами та культурних кодів, які є на нашій території, що перебувала під час останнього століття під владою 5-х держав,” - акцентував Мерявчик.

Також він зазначив, що, на жаль, коронавірус вніс корективи у проведення заходу.

“Ми планували червону доріжку, гала-покази, і епідеміологічна ситуація дозволяє нам це зробити, втім, ми так і не отримали підтримку місцевої влади та співфінансування, відтак, не маємо такої змоги. Майданчики для показу фільмів в рамках конкурсної програми нам надали партнери та волонтери”, - уточнив Мерявчик.

Разом із тим, він повідомив, що фестиваль буде регулярним.

“Ми плануємо наступного року долучитися до міжнародного гірського кіноальянсу в місті Турі. Там є схожий за форматом фестиваль про Альпи, в ньому беруть участь Швейцарія, Австрія та Італія,” - сказав директор фестивалю.

В рамках фесту, крім конкурсної програми, відбудуться цікаві заходи та майстер-класи, як наприклад, про безпеку гірських походів та правильне спорядження, воркшоп скандинавських документалістів про те, як знайти продюсерів та зробити комерційне документальне кіно, а також кіновечірка “Кінодвіж” в один із фестивальних днів.

Детальна програма розміщена на офіційній сторінці події у Фейсбуці.