Фільм «Фортеця Хаджибей» Одеської кіностудії виходить у прокат в Туреччині

Українсько-грузинсько-турецький пригодницький повнометражний фільм «Фортеця Хаджибей» виходить 1 жовтня у широкий прокат в Туреччині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської кіностудії .

"1 жовтня фільм «Фортеця Хаджибей» виробництва Одеської кіностудії виходить у прокат в Туреччині. Загалом показ відбудеться в 600 кінотеатрах по всій країні. Дистрибуцією фільму займається турецька компанія MarsMedia", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Фортеця Хаджибей" - картина, яка відкриває нове сторіччя Одеської кіностудії. Широкий показ національного фільму за кордоном - це унікальний випадок в історії нашого кіно. Вперше українську кінострічку покажуть в турецькому прокаті.

"Надзвичайно радує така кількість екранів у Туреччині. Ми горді презентувати українське кіно для іноземних глядачів", - зазначив голова правління ПрАТ "Одеська кіностудія" і генеральний продюсер фільму Андрій Осіпов.

Фільм знято Одеською кіностудією за підтримки Державного агентства України з питань кіно у копродукції з Грузією (Georgian International Film) і Туреччиною (AISI film). Українськими копродюсерами стрічки стали Національна кіностудія ім. О.Довженка, Тернопільська кінокомісія та кінокомпанія «ІнсайтМедіа».

Режисером картини виступив Костянтин Коновалов, сценарій Євгена Тимошенка, Костянтина Коновалова, за участі Мірзи Давітая. Ролі в фільмі виконали відомі українські та турецькі актори.

Події історично-пригодницької стрічки «Фортеця Хаджибей» відбуваються в період російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я, кінець ХVIII сторіччя. Османська Порта та Задунайська Січ ведуть боротьбу з Росією за Північне Причорномор’я. Тримається остання фортеця – Хаджибей.

Задунайський козак Андрій має завдання доставити листа турецькому коменданту, але фортецю захоплює ворог. Для того, щоб визволити з полону коменданта і врятувати його дочку Фатіму, в яку закоханий Андрій, потрібно перемогти ворога, який господарює у фортеці.

Спеціально для зйомок фільму на території Одеської кіностудії було побудовано декілька локацій: турецький дворик і таверна. Зйомки ключових сцен фільму проводились на території Білгород-Дністровської фортеці.

В Україні прокат цього фільму розпочнеться 15 жовтня, уточнили в кіностудії.