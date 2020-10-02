2 жовтня: народний календар і астровісник

Куди ходитиме Трохим, а хто за ним, у кого нині “термін роздумів” і про непосидючу Венеру.

Сьогодні мучеників Трофима, Савватія і Дорімедонта. Трофима в народі називали Трохимом. Цього дня хлопці й дівчата «обирали одне одного». У давнину існував обряд, пов’язаний з тим, що після Семена (14 вересня) вже можна було засилати сватів, а на Покрову (14 жовтня) – справляти весілля. Таким чином, Трохим начебто стояв на півдорозі між обома святами, нагадуючи, що пора весіль не за горами. Адже за традицією між заручинами і шлюбом обов’язково мало пройти не менше місяця. Це пов’язано, насамперед, з моральними канонами: за цей час засватана дівчина чи її батьки ще могли відмовитися від весілля (хоч народна мораль суворо засуджувала подібні вчинки). Таким чином, це був своєрідний «термін роздумів» і воднораз достатній час, щоб якнайкраще підготуватися до весілля. На Трохима хлопці й дівчата мали остаточно з’ясувати, чи будуть вони шлюбуватися в цьому році, а чи ще відвідуватимуть вечорниці та досвітки. Звідси й прислів’я: «На Трохима не проходить щастя мимо – куди Трохим, туди й воно за ним».

Натомість святий мученик Савватій був покровителем пасічників і зберігачем «божих мух», тобто бджіл. З 2-го до 10-го жовтня пасічники переносили в омшаники (погребки) вулики. При цьому спостерігали: якщо бджоли старанно позаліплювали вічка воском чи прополісом – зима буде суворою, а коли злегка – то теплою.

З іменинами вітайте Ігоря, Давида, Костянтина, Олексія, Миколу, Марію.

15 місячний день. Ми в повні. Сьогоднішній день ще більш неспокійний та імпульсивний, ніж учорашній. Все, що ми робимо — мотивовано емоціями. Поривами. Про холодну голову годі й думати. Завтра буде легше, а до неділі й узагалі попустить. Але “овняча” повня — це ще не все! Сьогодні, близько дванадцятої ночі Венера покидає знак Лева і переходить до Діви. Що це означає? А те, що до 29 жовтня ми орієнтуємося на прагматизм і раціоналізм. Роблячи будь-який вибір, ми будемо послуговуватися практичною доцільністю і скепсисом: “А чи треба це мені?” Егоїстичні забаганки: “хочу” і “дай” притихнуть. Обираючи між користю і марнославством, обиратимемо те, що корисне. Лев’яче прагнення бути в центрі уваги, поступиться суховатій діловитості Діви.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902 році: -2,5; а найтеплішим у 1915 – +26,0.