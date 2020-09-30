Дві п'ятих рослин у світі - під загрозою зникнення

За словами дослідників, багато видів рослин зникають швидше, ніж їх встигають виявити й дати їм назву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

«Ми програємо гонку з часом, тому що види зникають швидше, ніж ми можемо їх знайти й назвати. Багато з них можуть містити важливі ключі до вирішення деяких із найбільш нагальних проблем медицини і навіть, можливо, виникання поточних пандемій», - заявив науковий директор Королівського ботанічного саду Кью, професор Александр Антонеллі.

Існує близько 2500 рослин, які можуть забезпечити енергією мільйони людей у ​​всьому світі, в той час, як лише шість культур - кукурудза, цукровий очерет, соя, пальмова олія, ріпак і пшениця - виробляють переважну більшість біопалива.

Крім того, понад 7000 їстівних рослин володіють потенціалом для майбутніх врожаїв, але лише деякі з них використовуються для харчування зростаючого населення світу.

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Оцінка стану рослин і грибів у світі заснована на дослідженнях, проведених більш ніж 200 вченими з 42 країн. Цей звіт був випущений напередодні саміту Організації Об'єднаних Націй для заклику до світових лідерів до дій щодо боротьби з втратою біорізноманіття.

У доповіді Королівського ботанічного саду кажуть, що рослини мають величезні перспективи як ліки, палива і продуктів харчування. Однак можливості використовувати рослини й гриби для розв'язання глобальних проблем, таких як продовольча безпека і зміна клімату, досі недооцінюють.