У США померла виконавиця хіта I Am Woman - "гімну" фемінізму

У США померла австралійська співачка Хелен Редді, виконавиця пісні I Am Woman (Я жінка), яка стала гімном фемінізму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Хелен Редді померла у віці 78 років у вівторок у будинку для літніх людей в Лос-Анджелесі.

Редді народилася в Мельбурні 1941 року в родині акторів. У 1960 році перемогла на конкурсі талантів, після чого отримала контракт на звукозапис у Нью-Йорку.

Світову популярність співачка отримала 1972 року завдяки пісні I Am Woman, написаній Редді у співавторстві з Реєм Рертоном - трек став справжнім хітом і гімном феміністського руху.

2015 року у Редді діагностували деменцію, і останні роки життя вона провела в будинку для літніх людей у Лос-Анджелесі.

На початку цього року в Австралії було випущено фільм-біографію Редді, названий на честь її хіта - «Я жінка».