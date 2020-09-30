Japan Airlines відмовилася від звернення “ladies and gentlemen"
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Словосполучення ladies and gentlemen на борту авіакомпанії більше не будуть використовувати.
Натомість з 1 жовтня працівниками Japan Airlines будуть використовуватися гендерно-нейтральні фрази на кшталт "До уваги всіх пасажирів".
Japan Airlines одна з небагатьох світових авіакомпаній, яка застосовуватиме нейтральні звернення.
Авіакомпанія наслідує приклад авіаперевізників Air Canada та EasyJet, які торік вирішили застосовувати звернення з нейтральним формулюванням.
"Ми взяли на себе зобов'язання не здійснювати дискримінацію за ознакою статі ... сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності або інших особистих рис", - сказав речник Japan Airlines Марк Морімото.
У заяві авіаперевізника йдеться, що компанія хоче "створити позитивну атмосферу та ставитись до всіх ... з повагою".