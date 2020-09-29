"Незламні духом" об’єднали митців з інвалідністю з усієї України

В Україні завершився цикл мотиваційних онлайн-тренінгів «Незламні духом», тренерами в якому виступили митці з інвалідністю з усієї України.

Про це Укрінформу повідомили автори проєкту – компанія «Вавілон», яка реалізувала його за підтримки Українського культурного фонду.

«Цей проєкт покликаний привернути увагу до проблем, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. Зокрема, йдеться про можливість безбар’єрного доступу до об’єктів культури та мистецтва, історичних пам’яток», - розповіли організатори.

Мотиваційним спікером онлайн-тренінгів став Микола Подрезан, екстремальний мандрівник, автор проєкту «Планета Земля – погляд з інвалідного візка», який майже сім років подорожував дорогами шести континентів в інвалідному візку.

«Що заважає досягти успіху в житті та які комплекси треба перебороти? Саме про це фільми з циклу мотиваційних онлайн-тренінгів «Незламні духом». Комусь не вистачає часу, щоб зробити щось корисне навіть для себе? Тим більше, для когось іншого? Щоб чогось досягти в житті, потрібно навести лад в своїй буденності – в реалізації життєвої мети не повинно бути хаосу. Друзі, навіть успішні, подивіться відео! А якщо ви все це знаєте, то комусь із знайомих порекомендуйте. Обов’язково знайдеться людина, якій наше відео надасть сил та впевненості у собі!» – розповів він про цикл мотиваційних тренінгів, яким поставив собі за мету створити в Україні безбар’єний простір для людей з інвалідністю.

Автори проєкту надихалися досвідом світового лідера інклюзивної культури Ніколаса Вуйчича, засновника організації «Життя без кінцівок» та ведучого мотиваційних програм, в яких він особистим прикладом доводить, що сила духу, цілеспрямованість та працьовитість є запорукою успіху, самореалізації та повноцінного життя для кожної людини.

Автори українського циклу мотиваційних онлайн-тренінгів знайшли понад 20 героїв – особистостей, історії яких, попри фізичні вади і обмеження, здатні мотивувати інших на позитивні зміни. В онлайн-тренінгах «Незламні духом» також надаються практичні поради, які ґрунтуються на всесвітньому досвіді, щодо доступності обмежених у вільному пересуванні громадян до культурних осередків.

До мотивуючих онлайн-тренінгів були залучені: співачка та волонтер Анжеліка Рудницька, лідер гурту «Мандри» - Сергій (Фома) Фоменко, кобзар, лідер гурту «Хорея Козацька» - Тарас Компаніченко, кінорежисер Михайло Іллєнко.

Окрім мотиваційної та навчальної складової проєкт має практичне надбання – ескізи різних елементів конструкцій та механізмів для забезпечення вільного доступу людей на візках до закладів культури у Києві, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі, Одесі, Вінниці.

Зокрема, експерт проєкту, голова Кіровоградської обласної асамблеї інвалідів, інспектор з охорони прав людини Олександр Боршуляк запропонував варіанти доступності до театрів, музеїв та Михайлівського Золотоверхого собору у столиці.

Усі випуски циклу можна переглянути у соціальних мережах за хештегом #НезламніДухом_onLine.