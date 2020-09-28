"Немає совісті": Білорусь не відправляє гурт VAL на Євробачення

Група VAL не представлятиме Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2021» після інтерв'ю її учасників, яке не влаштувало владу країни.

Про це повідомляє Белтелерадіокомпанія, передає Укрінформ.

«Прочитавши інтерв'ю (учасників групи VAL - ред.), хочемо сказати лише одне. Група VAL уже й справді не поїде на «Євробачення-2021», і станеться це не тому, що на БТ щось «зламалося» чи лютує цензура, а тому, що в артистів групи VAL відсутня совість», - заявляє Белтелерадіокомпанія.

В інтерв'ю проєкту «Цікаві люди» учасники групи Влад Пашкевич і Валерія Грибусова розкритикували примушування до виступу 17 вересня на жіночому форумі на підтримку Олександра Лукашенка на «Мінськ-Арені». Раніше артисти висловили своє ставлення до агітаційного шоу в спеціальному відеозверненні.

Тому рішення керівництва Белтелерадіокомпанії музиканти пояснюють реакцією на активну громадянську позицію, інтерв'ю та відеозвернення до слухачів. «Сказати, що дуже засмучені, - це самообман. Коли ми робимо певні кроки, ми розуміємо їхні можливі наслідки. Для нас такі поняття, як честь, порядність, свобода, повага, любов, набагато важливіші за особисті переваги будь-якої державної організації», - заявили виконавці.

У лютому цього року група VAL виграла національний відбір на конкурс «Євробачення», який мав пройти в травні у Нідерландах. Однак через поширення коронавірусу захід було скасовано.

У червні організатори оголосили, що телеведучий кожної країни може сам вирішити, хто виступить на «Євробаченні-2021»: переможець відбору цього року або хтось інший. Спочатку Белтелерадіокомпанія не бачила потреби шукати заміну дуету VAL, але після заяв музикантів змінила своє рішення.

«VAL» - білоруський музичний дует, який виконує свої пісні в жанрі R&B, поп і хіп-хоп. Був створений 2016 року вокалісткою Валерією Грибусовою і музичним продюсером Владом Пашкевичем. Мали представляти Білорусь на пісенному конкурсі «Євробачення-2020» з піснею білоруською мовою «Да відна».

Багато музикантів підтримують білоруські протести, проводять концерти у дворах, на різних майданчиках. З іншого боку ряд білоруських і російських музикантів, серед яких Філіп Кіркоров, Микола Басков, Діана Гурцька, Олександр Буйнов, записали кліп із піснею, в якій ключовою фразою є передвиборні слова Лукашенка «Любимую не отдают».

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.