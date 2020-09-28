Олег Винник та його партнерка по шоу "Танці з зірками" захворіли на COVID-19

Про це повідомляє «Детектор медіа», передає Укрінформ.

«На жаль, через COVID-19 ми з Альоною не змогли танцювати для вас. Знаємо, як ви на нас чекали, й дякуємо за те, що віддали за нас свої голоси. Хвороба настигла зненацька, наразі ми активно лікуємося», – повідомив Винник у Фейсбуці.

Як зазначається, Винник та Шоптенко не взяли участь у п’ятому випуску проєкту. Під час прямого ефіру співак розповів про погане самопочуття та двосторонню пневмонію. За його словами, у Шоптенко стан ще важчий. Вона не змогла вийти на відеозв’язок під час випуску.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня телеведуча Ольга Фреймут повідомила у Facebook про те, що захворіла на COVID-19, лікується, перебуває на самоізоляції вдома.

В Україні станом на 28 вересня лабораторно підтверджено 201 305 випадків COVID-19, з них за добу – 2 671.