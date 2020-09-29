29 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні мучениці Єфимії; якою буде зима, навіщо дивитися на курку і вчимо психологію.

Нині в нас великомучениці Євфимії всехвальної, яка жила на межі ІІІ-ІV століть у Халкідоні (нині це район сучасного Стамбула). Вона походила з християнської сім’ї, була молода і вродлива. Якось місцевий правитель наказав зібратися всім містянам задля святкування на честь бога Марса. Місцева християнська громада відмовилась брати участь в урочистостях, за що всіх було кинуто до в’язниці. Потрапила в катівню і Євфимія. Спочатку її вмовляли зректися Христа, а потім закрили у клітці з хижаками. Утім, звірі не чіпали дівчину. Лише ведмедиця трохи поранила мученицю. Саме в цю мить Євфимія почула з неба голос і відійшла до Господа. За декілька хвилин по смерті святої почався потужний землетрус і язичницький храм було вщент зруйновано.

На сьогоднішній день існували такі прикмети: якщо на Єфимію тепло і сухо – зима буде пізньою і доволі м’якою. Коли ж Єфимія холодна – відповідно і зима буде ранньою і холодною. А ще на Єфимію гадали на майбутню зиму в досить незвичний, як на нинішній погляд, спосіб: різали гуску, курку або качку і дивилися: коли птиця за літо нагуляла чимало жиру – зима буде сувора, якщо ж м’ясо пісне – теплою.

Іменинники сьогодні Єфимія, Олексій, Григорій, Сергій, Віктор, Людмила.

12-13 місячні дні. Місяць у Рибах. І сьогодні, і завтра все робитиметься і відбуватиметься на емоціях. Емоції будуть присутні навіть у «найхолодніших» сферах. Утім, результату вдасться досягти лише у випадку, коли всі знаходитимуться на одній емоційній хвилі. Ефективність взаємодії залежатиме від того, чи знайдемо спільну мову одне з одним. Тут вже допоможуть знання психології, вміння бути чутким до нюансів. Коли ж ні – все одно доведеться шукати ту мову… Бо без мови – ніяк. Добре, якщо в ці дні біля вас знаходитимуться люди, які поділяють ваші погляди. Конфронтація може вилитися в затяжний конфлікт.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1881 році: -2,9; а найтеплішим у 1900 – +28,8.