На одеському кінофестивалі триває онлайн-показ фільмів

На 11-му Одеському міжнародному кінофестивалі триває показ конкурсних фільмів в онлайн-форматі, а також відбуваються творчі зустрічі з кіномитцями.

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу фестивалю.

Згідно з розкладом, 28 вересня у межах національного конкурсу о 14.00 відбудеться показ повнометражного фільму “Бєс”, о 15.00 - “Мій милий дім”.

Опісля, о 16.30, розпочнуться демонстрації кінострічок "Земля Ґеварa" та "Сестри Росінанта" - у рамках конкурсу європейських документальних фільмів. О 18.00 - фільм “Служителі” у рамках міжнародного конкурсу.

Приєднатися до заходів у прямому ефірі можна на платформі oiff.online та на офіційному YouTube-каналі фестивалю.

На фестивалі також проходять презентації, панельні дискусії та інші онлайн-заходи для кінопрофесіоналів, спрямовані на підтримку і розвиток української індустрії кіно та міжнародне просування українського кінематографа. Зокрема, майстерклас автора багатьох кінострічок режисера Романа Балаяна, удостоєного призу «Золотий тюльпан» Стамбульского кінофестивалю за фільм «Бережи мене, мій талісмане», премії «Ніка» за «Найкращий фільм країн СНД і Балтії» за стрічку «Райські птахи» та інших нагород.

Як повідомлялося, урочиста церемонія відкриття 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю цьогоріч відбулася в онлайн-форматі. Так само упродовж дев'яти днів проходитимуть покази конкурсних фільмів.