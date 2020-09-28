В Азовському морі прикордонники врятували дельфіна

В акваторії Азовського моря прикордонники помітили заборонені знаряддя лову, і, оглядаючи тенета, виявили в них живого дельфіна, після чого повернули його в воду.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«В акваторії Азовського моря військовослужбовці Донецького прикордонного загону, патрулюючи на катері, помітили заборонені знаряддя лову. Оглядаючи тенета, прикордонний наряд виявив в них живого дельфіна. Прикордонники визволили ссавця та повернули у воду», - йдеться у повідомленні.

В акваторії Азовського моря військовослужбовці Донецького прикордонного загону, патрулюючи на катері, помітили заборонені знаряддя лову.



🐬Оглядаючи тенета, прикордонний наряд виявив в них живого дельфіна. Прикордонники визволили ссавця та повернули у воду. pic.twitter.com/eGOj69hxNA — МВС України (@MVS_UA) September 28, 2020

Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті поліція завадила спробі незаконного переправлення групи нелегалів із 8 осіб через державний кордон.