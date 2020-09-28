В Азовському морі прикордонники врятували дельфіна
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.
«В акваторії Азовського моря військовослужбовці Донецького прикордонного загону, патрулюючи на катері, помітили заборонені знаряддя лову. Оглядаючи тенета, прикордонний наряд виявив в них живого дельфіна. Прикордонники визволили ссавця та повернули у воду», - йдеться у повідомленні.
В акваторії Азовського моря військовослужбовці Донецького прикордонного загону, патрулюючи на катері, помітили заборонені знаряддя лову.— МВС України (@MVS_UA) September 28, 2020
🐬Оглядаючи тенета, прикордонний наряд виявив в них живого дельфіна. Прикордонники визволили ссавця та повернули у воду. pic.twitter.com/eGOj69hxNA
Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті поліція завадила спробі незаконного переправлення групи нелегалів із 8 осіб через державний кордон.