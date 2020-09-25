Король Норвегії потрапив до лікарні

Король Норвегії потрапив до лікарні

Укрінформ
83-річного короля Норвегії Гаральда V госпіталізували до головної лікарні Рікшоспіталет в Осло у п'ятницю з порушеннями дихання.

Як передає Укрінформ з посиланням на АР, про це повідомили у представництві короля.

Зазначається, що тест монарха на коронавірус COVID-19 виявився негативним.

На даний момент ведеться обстеження короля.

Його обов’язки тимчасово виконуватиме син Гаральда V – кронпринц Гокон.

Гаральд V вступив на престол після смерті батька, Олафа V, у 1991 році.

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На початку цього року монарх ненадовго потрапив до Рікшоспіталет після того, як відчув запаморочення. Тоді серйозних захворювань не було виявлено, але монарх два тижні перебував на лікарняному.

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