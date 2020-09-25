У Львові відкривається міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», який триватиме впродовж 25 вересня – 4 жовтня. Організатор - Львівська національна філармонія. Темою цьогорічного фестивалю є «Метаморфози-2020».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської національної філармонії.

«Фестиваль триватиме десять днів, у його програмі – двадцять подій симфонічної, камерно-інструментальної, електроакустичної та вокальної музики. У подіях «Контрастів» візьмуть участь музиканти з України, Польщі та Німеччини», - йдеться в повідомлені.

На гостей фестивалю очікують ексклюзивні події, у рамках яких будуть презентовані нові композиції українських митців. Зокрема, 1 жовтня у виконанні Академічного камерного оркестру “Віртуози Львова” відбудеться прем’єра твору Ольги Криволап “Carmina amoris” (Пісні кохання) для струнних. Знаменитий цикл “Місячний П'єро” Арнольда Шенберґа прозвучить 27 вересня в перекладі українською. Також у програмі «Контрастів» - електроакустичні перформанси Максима Коломійця (“Внутрішні голоси”, 2 жовтня) та Остапа Мануляка (“Визволення з плаского світу IІ”, 3 жовтня).

Гостем цьогорічних "Контрастів" стане польський ансамбль Kwartludium. 3 жовтня колектив презентуватиме проєкт “Множинний образ”, у рамках якого відбудеться прем’єра твору молодої української композиторки Марти Галаджун.

Закриття Фестивалю відбудеться 4 жовтня під керуванням польського диригента Вінсента Козловського. У програмі концерту у виконанні Струнної групи Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії звучатиме композиція Ріхарда Штрауса “Метаморфози”, назва якої й підштовхнула організаторів Фестивалю до створення концепції «Контрастів-2020».

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Вже втретє під час «Контрастів» відбуватимуться Міжнародні майстер-класи нової музики COURSE. Цьогоріч у майстер-класах візьмуть участь шість композиторів з України, Туреччини та Китаю. У зв’язку із карантинними обмеженнями у форматі COURSE відбудуться певні зміни: молоді композитори-учасники матимуть можливість брати участь у майстер-класах в форматі онлайн, а також офлайн – у Львівській філармонії. Дистанційно також відбуватимуться заняття із викладачами. Твори, написані під час майстер-класів, прозвучать у виконанні київського колективу Ensemble Nostri Temporis 3 жовтня в Концертному залі Людкевича.

Також у програмі фестивалю три інтерактивні лекції німецького філософа сучасного мистецтва Гаррі Лєманна, які транслюватимуться наживо на Камерній сцені Львівської філармонії. Він також матиме можливість бачити учасників лекції, які в свою чергу матимуть можливість задавати лектору запитання. Усі лекції безкоштовні. Відвідати їх можна буде за попередньою реєстрацією, оскільки кількість місць на Камерній сцені обмежена.

Фото: ЛОДА