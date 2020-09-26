26 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Корнилія; про чарівні властивості ножа, готуємося до Здвиження і уникаємо перенавантаження.

Сьогодні священномученика Корнилія сотника. Корнилій був фаховим військовим, центуріоном Римської армії, язичником. Згодом він увірував у Христа, був хрещений, а потім і висвячений у сан єпископа самим апостолом Петром. Про життя Корнилія йдеться в книзі Діянь Апостолів.

У давнину на Корнилія освячували ножа. Ніж був не тільки разом з конем, люлькою і шаблею першим товаришем і помічником козака, але й давнім оберегом українців. Складний невеличкий ножик носила в кишені вагітна жінка (на західному Поліссі); на шостий день після пологів, виходячи з дому, молодиця брала ніж із собою, щоб її не могли «зіпсувати» і щоби вона не могла заподіяти нікому жодної шкоди своєю ритуальною нечистотою. Ніж встромлювали знизу в люльку новонародженому хлопчику. На Поліссі під час будівництва будинку ніж клали під передній кут гострим кінцем на захід, щоб будинку і його мешканцям ніхто не міг заподіяти зла і щоб воно «накололося» на ніж. Перед тим, як одягнути нову сорочку, через неї пропускали ніж, щоб позбавити сили ймовірні вроки. Ножем (подекуди серпом) обводили навколо себе магічне коло, аби убезпечити себе від дій злих сил під час ворожіння. Ніж також клали в домовину «нечистим» покійникам.

Цього дня наші пращури готувалися до прийдешнього свята Воздвиження: прибирали в оселях, готували пісні страви, адже завтра – пісний день, йшли на вечірню церковну відправу.

Іменинники нині Стефан, Олександр, Микола, Леонтій, Валерій.

9-10 місячні дні, «водолійний» Місяць. Негативна енергетика щосили намагатиметься якщо й не суттєво зашкодити, то хоча б збити з пантелику, накапостити, але всі її зловісні наміри будуть знівельовані. Будь-яке перевантаження сьогодні не бажане. Сприятливий день для примирення, залагодження сімейних конфліктів. Для походу в перукарню день не дуже вдалий. Зістрижете все не тільки погане, але й хороше. Порада: якщо ви сьогодні відпочиваєте – змініть дім на іншу локацію. Виберіться в якесь цікаве місце. Це збадьорить, поліпшить настрій і самопочуття. Цікавої та спокійної суботи, а ще не забувайте про водні процедури!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1906, 1939 – - 0,4, а найтеплішим у 1924 – +31,7.