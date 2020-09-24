Львівський національний театр скасував вистави через карантин

В театрі ім. Марії Заньковецької всі працівники пішли на карантин, а вистави скасували до 3 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба театру у Фейсбуці.

«Театр йде на карантин з 24 вересня по 3 жовтня. Таке рішення ми вимушені були прийняти у зв’язку зі збільшенням захворюваності серед працівників театру. Усі вистави, що були заплановані у цей період перенесено на інші дати, а придбані квитки дійсні. Слідкуйте за нашим репертуаром у соціальних мережах та на офіційній сторінці театру», - йдеться у повідомлені.

На Львівщині підтверджено 19250 випадків інфікування коронавірусом, з них 537 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1312 ПЛР-тестів. Відтак, 205 — позитивні. Серед них львів`ян — 77.

Як передає Укрінформ, за минулу добу в Україні виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106. Протягом доби - 52 летальні випадки. Одужали – 1788 осіб.