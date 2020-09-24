Глава ВООЗ, символ MeToo та Двейн «Скеля» Джонсон - найвпливовіші люди світу 2020 від Time

Журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей планети у 2020 році.

Як передає Укрінформ, відповідний перелік опублікований на сайті журналу.

Увесь список зі ста людей розподілений за п’ятьма категоріями:

У категорії «Новатори», зокрема, знаходяться американські астронавтки Крістіна Кох та Джессіка Мейр, грецький баскетболіст нігерійського походження, який зараз грає в НБА за «Мілуокі Бакс» Янніс Адетокумбо та продемократичний активіст з Гонконгу Натан Лоу, який нині перебуває у вигнанні.

Канадський співак The Weekend, американська співачка Селена Гомез та американська акторка Дженніфер Хадсон потрапили до списку «Діячі мистецтва».

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До категорії «Лідери», через пандемію коронавірусу у світі, зарахували голову Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Адана Гебреєсуса та головного інфекціоніста США Ентоні Фаучі. Також до цього розділу потрапили багато світових лідерів, зокрема, президент США Дональд Трамп, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Китайю Сі Цзіньпін, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент РФ Володимир Путін не потрапив до сотні найвпливовіших людей світу 2020 року.

У категорії «Титани», зокрема, знаходяться глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, виконавчий директор Google Сандар Пічай, актор Двейн «Скеля» Джонсон та колишня дружина мільярдера Джеффа Безоса Маккензі Скотт.

У категорії «Кумири» вказали засновників руху BlackLivesMatter Алісію Гарзу, Опала Тометі та Патрісса Каллорса, японку Шиорі Іто, яка символізує рух MeToo в країні та нью-йоркську медсестру Емі О’Салліван, яка лікувала першого хворого на коронавірус у лікарні Нью-Йорка.