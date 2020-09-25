25 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні святого Автонома; чим нині зайняті миші, а чим – вужі й гадюки, а також не сприймаймо кризу як «жах».

Сьогодні віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці, а також священномученика Автонома, єпископа Італійського, який загинув мученицькою смертю в ІV столітті за сповідування християнства.

На Автанома, чи як його називали в народі Артамона, мисливці збиралися на перші колективні полювання, а звірі, тим часом, приглядали собі місця для зимівлі – нори та барлоги, всіляко облаштовуючи та утеплюючи їх. До цієї пори завершувалася й линька тварин на зиму. Українці спостерігали: якщо миші риють нори входом на південь – зима буде сувора. І якщо їх чимало з’являлося біля людських обійсть – то це теж було показником того, що на морози і сніг прийдешня зима не поскупиться. На зимову холоднечу вказувало також і те, коли кроти носять у нори багато стерні й соломи. Вполювати сьогодні хоча б одного зайця було для мисливця не тільки великою радістю, але й добрим знаком на весь подальший мисливський сезон. Це були й останні дні перед Здвиженням (27 вересня), коли в лісах і степах, перед зимівлею повзали гади: вужі та гадюки.

Іменинники нині Афанасій, Іван, Микола, Олексій.

8-9 місячні дні, Місяць у Козерозі. Найбагатший на інформподії день тижня. Конфлікт планет може позначитися і на самопочутті, і в соціумі, і в політиці, і в особистому житті – будь-де. Той, хто переживе цей день у чудовому психо-емоційному і фізичному стані, може поставити собі плюсик. Ви молодчина! Коли ж ні – робімо висновки, пам’ятаючи, що криза – це не тільки небезпека, але й можливість. Події – добрі чи погані – змінюють нас. А ось у який бік – залежить саме від нас. Якщо ми сприйматимемо кризу як «жах», то можемо надовго загрузнути в цьому стані. Іноді й не вибратися. Потрібно шукати раціональне зерно, крупицю того, що додасть сил. І вибиратися!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1902, – - 2,5, а найтеплішим у 1924 – +29,0.