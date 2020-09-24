24 вересня: народний календар і астровісник

Кого приведе з собою Феодора; втретє зустрічаймо осінь, копаємо коренеплоди і як протистояти негативові.

Сьогодні преподобної Феодори Александрійської, яка жила наприкінці V століття. Молода вродлива жінка щасливо жила в шлюбі. Але в неї до нестями закохався один заможний місцевий городянин. Що він лишень не робив, аби схилити до перелюбу Феодору! Зрештою, найняв дуже досвідчену звідницю, яка хитрощами переконала молодицю, що якщо вчинити перелюб уночі, то жодного гріха в тім не буде. Мовляв, Господь не поставить за вину те, що робиться в темряві. Наївна Феодора послухала стару брехуху й зустрілася з залицяльником… Але пережити мук совісті та докорів сумління після зради не змогла. Вона залишила чоловікові записку зі щиросердним зізнанням і вибаченням, переодягнулась у чоловіче вбрання і пішла геть із дому. Згодом вона під ім’ям Феодор стала ченцем чоловічого монастиря.

На Феодори втретє зустрічали осінь. «Всякому літу приходить кінець», - з сумом констатували наші пращури, а ще додавали: «Феодора прийшла – дощі привела». Починалася середньоосіння негода: затяжні холодні дощі, важкі тумани, сльота. Якщо на Феодори була погожа погода – селяни поспішали докопати коренеплоди: моркву і буряк – одні з головних інгредієнтів українського борщу.

З іменинами вітайте Сергія, Германа, Миколу, Віктора, Дмитра.

7-8 місячні дні. Місяць у Козерозі. Минув тиждень після нового місяця, потік побутових подій дійшов до переломної точки. Якщо сьогодні й завтра ви стикаєтеся з певними перешкодами для своїх намірів і вчинків, відчуваєте внутрішнє невдоволення, опиняєтеся в якісь конфліктній ситуації – це свідчення того, що щось потрібно скорегувати. Або ззовні, або всередині. Від учорашньої відкритості, зокрема й емоційної – не залишилося й сліду. Дверцята «зачиняться», хтось заховається у власній мушлі. Ретельна спокійна праця, стриманість в усьому і відповідальність – найкращий запобіжник будь-яким ексцесам. Доволі тестовий день.

Згідною з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1881 році: -2,2; а найтеплішим у 2015 – +30,0.