"Ліс на замок": у "Синевірі" оленів захистили від бракон’єрів
Укрінформ
У Національному парку “Синевир” посилюють охорону через початок реву оленів, аби убезпечити тварин від браконьєрів.
Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляється на сторінці нацпарку у Фейсбуці.
“Як відомо, у період реву олені недостатньо пильні, тож можуть стати трофеєм для браконьєрів. У зв’язку з цим на всіх дорогах та заїздах до лісових урочищ закриваються на замок шлагбауми”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в нацпарку організовують чергування служби державної охорони природно-заповідного фонду, які охоронятимуть місця скупчення оленів.
Водночас здійснюється облік цих тварин.
Рев зазвичай триває до кінця жовтня. Саме до цього часу у місцях перебування оленів забороняється відвідування урочищ сторонніми особами, проїзд автотранспорту та ведення будь-якої діяльності на території нацпарку.