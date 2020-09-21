"Ліс на замок": у "Синевірі" оленів захистили від бракон’єрів

У Національному парку “Синевир” посилюють охорону через початок реву оленів, аби убезпечити тварин від браконьєрів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляється на сторінці нацпарку у Фейсбуці.

“Як відомо, у період реву олені недостатньо пильні, тож можуть стати трофеєм для браконьєрів. У зв’язку з цим на всіх дорогах та заїздах до лісових урочищ закриваються на замок шлагбауми”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в нацпарку організовують чергування служби державної охорони природно-заповідного фонду, які охоронятимуть місця скупчення оленів.

Водночас здійснюється облік цих тварин.

Рев зазвичай триває до кінця жовтня. Саме до цього часу у місцях перебування оленів забороняється відвідування урочищ сторонніми особами, проїзд автотранспорту та ведення будь-якої діяльності на території нацпарку.