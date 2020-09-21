Kharkiv MeetDocs: фільмом-закриттям стануть "Номери" Сенцова і Сеітаблаєва

Стрічка “Номери” Олега Сенцова та Ахтема Сеітаблаєва стане фільмом-закриттям Четвертого кінофестивалю Kharkiv MeetDocs.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фестивалю.

“Кінокартину представлять співрежисер фільму Ахтем Сеітаблаєв і виконавці головних ролей. Показ фільму “Номери” транслюватиметься після церемонії нагородження переможців 31 жовтня в Театрально-концертному центрі в Харкові (колишня мала зала Харківської опери)”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, передуватиме показу творча зустріч з Ахтемом Сеітаблаєвим, під час якої він розкаже про особливості роботи в режисерській та акторській професіях і відповість на запитання глядачів.

Після показу кінострічки відбудеться Q&A session з творчою групою фільму «Номери».

В основі фільму лежить однойменна п’єса, написана Олегом Сенцовим у 2011 році. Фінальна редакція була зроблена вже під час його ув’язнення, у слідчому ізоляторі "Лефортово" в Москві.

Перша презентація проєкту відбулася 2018 року на пітчингу Одеського міжнародного кінофестивалю, де продюсерка Анна Паленчук показала лист Олега Сенцова з наміром працювати над фільмом з-за ґрат. Співрежисером, який допомагав утілювати задум на знімальному майданчику, став Ахтем Сеітаблаєв. Сенцов під час роботи над фільмом перебував у виправній колонії № 8 «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі.

Світова прем’єра фільму відбулась у лютому 2020 року в межах програми Berlinale Special Берлінського кінофестивалю за участю творчої команди.

Ігровий фільм «Номери» розповідає про ув’язнене суспільство, що намагається побороти свої страхи й здобути свободу. У світі Номерів усе підпорядковується суворій системі й верховному правителю — Нулю. Десятеро героїв звикли бігти по колу та робити все відповідно до Книги Правил. У них немає можливості вибирати, як жити й кого любити. Але життя змінюється з появою нового жителя, якому не відомі чинні закони.

Фільм «Номери» - це копродукція України (435 FILMS за підтримки Міністерства культури), Польщі (Apple Film Production за підтримки Polish Film Institute), Чехії (Česká Televize) та Франції (Canal+).

У прокат кінострічка вийде 19 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч Kharkiv MeetDocs відбудеться в онлайн-форматі з 26 до 29 жовтня за підтримки Українського культурного фонду, а також в офлайн-форматі з 29 до 31 жовтня за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.