“Нове німецьке кіно” у Києві: що покажуть на фестивалі у жовтні

26-ий щорічний фестиваль “Нове німецьке кіно” відбудеться у Києві з 15 по 21 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє кінокомпанія “Артхаус Трафік”.

“До програми кіноогляду, який проводиться Goethe-Institut в Україні спільно з “Артхаус Трафік”, цього року увійшли шість фільмів”, - ідеться в повідомленні.

Фестиваль відкриє мелодрама “Ундина” – історія сучасної русалки. Нова робота лідера Берлінської школи Крістіана Петцольда дарує нове життя німецькому романтизму і переносить його до Берліна наших днів. Як і в минулій роботі Петцольда, драмі “Транзит”, головні ролі в “Ундині” виконали зірки німецького кіно Паула Бєр та Франц Роґовський. Вперше фільм показали в межах Берлінського кінофестивалю 2020 року, де стрічку відзначили преміями ФІПРЕССІ та “Срібним ведмедем” за найкращу жіночу роль.

З основної конкурсної програми Берлінського кінофестивалю на “Нове німецьке кіно” відібрано сучасну інтерпретацію славетного роману Альфреда Дебліна – кримінальну драму “Берлін Александерплац” Бурхана Курбані. Головний герой фільму, нелегальний мігрант із Західної Африки, хоч і поклявся стати кращою людиною, все одно під впливом обставин вливається до підпільного світу німецької столиці.

Драма “Руйнівниця системи” Нори Фінгшайт розповідає історію 9-річної дівчинки – важкої непередбачуваної дитини, якій не можуть дати раду ані мати, ані органи соціальної опіки. На Берлінському кінофестивалі “Руйнівницю системи” відзначили призом Альфреда Бауера як фільм, що відкриває нові перспективи кіномистецтва, стрічка також здобула приз екуменічного журі на київському кінофестивалі “Молодість”.

Драма “Мій кінець. Твій початок” режисерки Маріко Міногуті на прикладі трагічної історії стосунків пари закоханих досліджує поняття теорії відносності та дежавю. У головній ролі – зірка стрічки “Робота без авторства” Саскія Розендаль. У Німеччині стрічку оцінила Асоціація кінокритиків, яка присудила їй премії за найкращий сценарій та найкращий повнометражний дебют.

В основу трилера “Повітряна куля” лягла реальна історія, що сталася наприкінці 70-х: дві сім'ї, намагаючись втекти зі Східної Німеччини, вирішили перетнути кордон на саморобній повітряній кулі. Фільм Міхаеля Хербіга було відзначено призом глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі у Вашингтоні, США.

Сатирична комедія у популярному жанрі камерного обіду – це стрічка Зенке Вортманнa “Ім'я”. За сюжетом подружня пара університетських снобів організовує сімейне застілля. Все проходить спокійно, доки молодший брат дружини не оголошує, що його подруга скоро народить хлопчика, якому вже придумали ім'я – Адольф.

“Нове німецьке кіно” – один з найстаріших кінооглядів в Україні, які представляють кінематографи своєї країни. Фестиваль відбудеться у кінотеатрі “Жовтень” за підтримки офіційного партнера ProCredit Bank. Також покази традиційно пройдуть у Маріуполі, Харкові, Дніпрі, Львові, Чернівцях та Одесі - дати та місця проведення уточнюються. Всі фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.