22 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні праведних Іоакима і Анни, а також день осіннього рівнодення; зустрічаймо другу половину бабиного літа і чи буде спокійним Стрілець.

Сьогодні вшановують пам’ять праведних Іоакима та Анни – батьків Пресвятої Діви Марії. Цим святим молилися про народження малюка (особливо дівчинки) бездітні пари. Господині пекли пироги, ввечері влаштовували душевні жіночі посиденьки. У давнину цього дня закінчувалося і свято Свічки, яке тривало цілий тиждень – з 14 (тобто 1-го) вересня. Також відсьогодні починається друга половина бабиного літа.

Як відомо, після другої Пречистої «забере комара нечиста», а вже після третьої – «стане діброва безлиста». Вважалося, що десь у цей період починається перша порція затяжних осінніх дощів. Якщо сьогодні сонячний гожий день, то й осінь буде теплою. Коли ж на день осіннього рівнодення холодно – то й подальша осіння погода буде каверзною.

З іменинами вітайте Якима, Анну, Микиту, Харитона, Григорія.

День осіннього рівнодення. Сонце залишає Північну півкулю й переходить у знак Терезів. У давнину вірили, що якщо Меркурій раніше за Сонце проходить цю кліматичну точку, то ознаки наступного кліматичного сезону – в нашому випадку осені – настануть раніше, ніж зазвичай. Коли ж першим буде Сонце, то осінь чи весна «запізняться». Цього разу Меркурій трохи випередив Сонце – він пройшов цю точку 5 вересня, тому осінь, скоріше за все, буде вчасною; хоча, з урахуванням кліматичних змін, що відбуваються останнім часом, цілком покладатися на народні прикмети – дещо сумнівна справа. А в нас сьогодні 5-6 місячні дні; Місяць у Стрільці. Енергетика дня дуже нестійка, чимало людей відчують це на собі. Душевної рівноваги!

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1881 році: -2,0; а найтеплішим у 1924 – +27, 4.