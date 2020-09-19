Alyona Alyona номінували на премію ЄС

Українська реперка Alyona Alyona потрапила до переліку номінантів премії Європейського Союзу The Music Moves Europe Talent Awards.

Номінантів оголосили під час фестивалю Reeperbahn у німецькому Гамбурзі, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

«У Alyona Alyona є щось справді особливе, що виходить за межі її, безсумнівно, вражаючого зовнішнього вигляду, впевненого ставлення, захопливого флоу (подача тексту пісні – ред.), ліричних здібностей, якості звуку та навіть її альтер его в дитячому садку», – вважають організатори премії.

Загалом за нагороду змагаються 16 європейських музикантів.

Церемонія нагородження відбудеться 15 січня під час фестивалю Eurosonic Noorderslag 2021 в нідерландському Гронінгені. Переможець отримає 10 тисяч євро на розвиток кар'єри. Ще 5 тисяч євро отримає володар призу глядацьких симпатій, голосування за якого відбувається на сайті премії.

Премія The Music Moves Europe Talent Awards заснована Євросоюзом у 2019 році. Переможцями можуть стати «найбільш цікаві нові європейські таланти».

У жовтні 2018 року Alyona Alyona, яка працювала вихователькою в дитсадку під Києвом, презентувала дебютний кліп на пісню «Рибки». Наразі кількість переглядів відео на Ютьюбі сягнула майже 2,5 млн.

У квітні 2019 року реперка випустила дебютний альбом «Пушка», до якого увійшли 13 треків.