Alyona Alyona номінували на премію ЄС

Alyona Alyona номінували на премію ЄС

Укрінформ
Українська реперка Alyona Alyona потрапила до переліку номінантів премії Європейського Союзу The Music Moves Europe Talent Awards.

Номінантів оголосили під час фестивалю Reeperbahn у німецькому Гамбурзі, передає Укрінформ з посиланням на Радіо Свобода.

«У Alyona Alyona є щось справді особливе, що виходить за межі її, безсумнівно, вражаючого зовнішнього вигляду, впевненого ставлення, захопливого флоу (подача тексту пісні – ред.), ліричних здібностей, якості звуку та навіть її альтер его в дитячому садку», – вважають організатори премії.

Загалом за нагороду змагаються 16 європейських музикантів.

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Церемонія нагородження відбудеться 15 січня під час фестивалю Eurosonic Noorderslag 2021 в нідерландському Гронінгені. Переможець отримає 10 тисяч євро на розвиток кар'єри. Ще 5 тисяч євро отримає володар призу глядацьких симпатій, голосування за якого відбувається на сайті премії.

Премія The Music Moves Europe Talent Awards заснована Євросоюзом у 2019 році. Переможцями можуть стати «найбільш цікаві нові європейські таланти».

У жовтні 2018 року Alyona Alyona, яка працювала вихователькою в дитсадку під Києвом, презентувала дебютний кліп на пісню «Рибки». Наразі кількість переглядів відео на Ютьюбі сягнула майже 2,5 млн.

У квітні 2019 року реперка випустила дебютний альбом «Пушка», до якого увійшли 13 треків.

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