20 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Созонта; до чого блимають зірки, що віщує нічний вітер і про зоряні прогнози, що канули в Літу.

Їздить осінь на строкатому коні, а в нас ниньки мученика Созонта. Цей святий жив наприкінці третього століття і був пастухом. Жив він собі поживав, але одного разу кинув своїх кіз і овець і направився в місто Помпеопіль. Там зайшов до язичницького храму, звалив з постаменту золотого ідола і розтрощив його. Золоті шматочки статуї бога він роздав жебракам. За це Созонта схопили, піддали жорстоким мукам і стратили.

О цій порі на наших теренах здавна масово збирали виноград. І хоча Україну й не можна назвати країною «розвиненого» виноградарства і виноробства, виноград у нас вирощували приблизно з ІV століття до н.е. Започаткували цю традицію греки, які колонізували Крим, а також деякі регіони Дністра, Дунаю, Дону, Бугу і Дніпра. Вони завозили свої сорти винограду, активно займалися виноробством і залучали до цього українців. Цікаво, що на збір винограду впливають як погода (вона має бути сухою) так і час доби. Деякі господарства практикують нічний збір ягід.

Нічний вітер віщує дощ наступного дня. Блимають зірки – посилиться вітер і погіршиться погода.

Іменинники сьогодні Іван, Олександр, Андрій, Макар, Михайло, Євген, Стефан.

Благословенна свята неділя! Байдуже, де нині Місяць. Залишимо зоряні прогнози, натомість побажаємо одне одному чогось світлого. Часи такі важкі й непевні, що добре слово зайвим не буде. От наприклад таке, дуже давнє побажання: Нехай до останнього не холоне у ваших грудях любов, а світло в очах; нехай почуття будуть як холодна вранішня роса, що живильно обпікає босі ноги, а щастя ніжно торкається теплим промінчиком маківки голови, наче сонячний промінь гожого весняного ранку в дитинстві... І від того стане так солодко-хороше, так добре до щему і млості, що забудеться все лихе й непривітне, все негарне й образливе, що було в житті… Залишиться лише найдорожче, найлюбіше, найзаповітніше, найголовніше. Те, що назавжди; те, що ніхто не відбере й ніщо не розлучить! Амінь.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1921 році – 0; а найтеплішим у 2015 – +30,4.