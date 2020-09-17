Сьогодні у Києві покажуть прем’єру фільму про вбивство Гонгадзе

У четвер, 17 вересня, о 19:30 у літньому театрі "Мушля", що в Маріїнському парку в Києві, відбудеться показ фільму Суспільного "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди", щоб вшанувати пам’ять загиблого журналіста.

Відповідний анонс оприлюднило у Фейсбуці видання "Українська правда", засновником якого був Гонгадзе.

"17 вересня 2000 року було вбито Георгія Гонгадзе – відомого політичного кореспондента та засновника одного з перших інтернет-видань країни "Української правди". Журналіста жорстоко вбили співробітники правоохоронних органів. Хоча виконавці засуджені, через 20 років офіційне слідство так і не встановило замовника. Через 20 років після його загибелі ми запрошуємо вас на показ фільму Суспільного "Вбивство Гонгадзе. 20 років у пошуках правди", щоб вшанувати пам’ять Георгія", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, і через 20 років залишаються відкритими запитання щодо цього злочину. У фільмі їх ставлять, але й відповідають на них відомі журналісти, які упродовж цього часу займалися справою Гонгадзе, а також близькі й друзі журналіста: Олена Притула, Євген Глібовицький, Лаврентій Малазонія, Олег Єльцов, Юлія Мостова, Сергій Рахманін, Мустафа Найєм, Сергій Лещенко, Олексій Степура, Валерій Калниш, Севгіль Мусаєва, Коба Аланія, Мирослава Гонгадзе.

Показ фільму Максима Камєнева, Наталії Гуменюк, Анни Цигими відбуватиметься в умовах дотримання карантинних норм: запрошені мають бути в масках і тримати необхідну дистанцію.

Як повідомлялося, 16 вересня виповнилося 20 років від дня зникнення українського журналіста Георгія Гонгадзе.

Георгій Гонгадзе (1969-2000) - український журналіст, засновник та перший головний редактор інтернет-видання "Українська правда". Народився у Тбілісі. В Україні став бувати з кінця 1980-х як представник інформслужби Народного фронту Грузії. Журналіст працював у львівській організації Народного руху, а після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ.

У квітні 2000 року Гонгадзе заснував інтернет-видання "Українська правда", а вже через пів року, 16 вересня, журналіст зник.

2 листопада 2000 року в Таращанському лісі, за 70 км від Києва, було знайдено тіло, в якому друзі і родичі впізнали тіло журналіста. Більшість проведених згодом експертиз підтвердили, що знайдений труп - це тіло Гонгадзе. Однак лише у лютому 2001 року Генеральна прокуратура визнала факт смерті журналіста і порушила справу за статтею "Навмисне вбивство", а у вересні 2002 року визнала, що знайдене в Таращанському лісі тіло належить Гонгадзе.

У 2009 році в Київській області були знайдені останки черепа, які належали зниклому журналісту. Проте мати Гонгадзе до останнього не вірила, що знайдені останки належать її синові, тому його поховали лише 22 березня 2016 року.

Зникнення та вбивство Гонгадзе викликало широкий суспільний резонанс як в Україні, так і за кордоном. В Україні із акцій протесту проти зникнення та вбивства Гонгадзе почалися широкомасштабні протестні акції, відомі під назвою "Україна без Кучми", в ході яких протестувальники звинувачували тодішнього президента та його найближче оточення у зникненні журналіста і вимагали відставки президента.

Майже через вісім років після зникнення журналіста, 15 березня 2008 року, Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС - Валерія Костенка, Олександра Поповича і Миколу Протасова, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років.

Один із викрадачів Георгія - Микола Протасов - помер у колонії наприкінці березня 2015 року. Колишнього начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача 29 січня 2013 року було засуджено до довічного позбавлення волі.

Утім крапка у цій резонансній справі ще не поставлена - не лише непокараними, а й неназваними залишаються замовники вбивства журналіста.