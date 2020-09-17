Російського репера Басту виключили з "чорного списку" в Україні

Громадянина Російської Федерації Василя Вакуленка, відомого як репер Баста, виключено з переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“За поданням СБУ відповідним наказом МКІП від 16 вересня Василя Вакуленка було виключено з переліку. Процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено”, - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що лист від СБУ щодо зняття з Вакуленка заборони в’їзду на територію України та виключення з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, надійшов до Міністерства культури та інформаційної політики 31 серпня 2020 року.

“Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", МКІП здійснює дії щодо внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", - нагадали у відомстві.

У МКІП звернули увагу на те, що відомості в переліку оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитись на офіційному сайті міністерства.

Як повідомляв Укрінформ, 9 вересня 2017 року російський репер Василь Вакуленко (Баста) був оголошений в Україні персоною нон грата - СБУ заборонила йому в'їзд терміном на три роки.