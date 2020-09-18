18 вересня: народний календар і астровісник

Сьогодні Захарії та Єлизавети; кому не варто боятися нечистої сили, та до чого потрібно готуватися найближчим часом.

Нині пророка Захарії та праведної Єлизавети, батьків святого пророка Іоанна Предтечі. Багатолітній щасливий шлюб подружжя затьмарювала відсутність дітей. Одного разу Захарії, який служив священиком при храмі, явився архангел Гавриїл і сповістив про народження сина, майбутнього пророка Іоанна. Захарія засумнівався в цьому, адже і він, і його дружина мали пристойний вік, аби сподіватися на народження дитини. За це архангел позбавив його мови – чоловік не розмовляв аж до дня народження сина. Під час побиття немовлят Іродом, Єлизавета разом з Іоанном переховувалися в одній із печер пустелі. Захарію ув’язнили й почали допитувати, де він переховує дружину і сина. Священник нічого не сказав, за що й був страчений. За переказами, Єлизавета померла через 40 днів після смерті чоловіка в пустелі, а малого Іоанна виховав ангел. Праведна Єлизавета була сестрою Анни – матері пресвятої Богородиці. А ще вона першою сказала Марії про народження Спасителя. Нині на місці домівки Захарії та Єлизавети (на заході Єрусалима) розташовується католицький храм.

У давнину цей день був середнім терміном жовтіння горобинового листя. Тому за ним прогнозували, якою буде зима. Рано пожовтіло листя на горобині – до ранньої осені та ранньої холодної зими. А ще вважалося, що народжені на Захарію та Єлизавету, як хлопчики, так і дівчатка, мають дуже сильну енергетику – їм жодна нечиста сила не страшна.

Іменинники сьогодні Захар, Єлизавета, Гліб, Раїса, Олексій.

1-2 місячні дні, Місяць у Терезах. Все, що відбуватиметься в ці дні – просто вимагатиме якогось прояснення, якоїсь визначеності. А ще, відбуватиметься щось, що суттєво впливатиме на події кінця року. Просувайтеся до мети, закріплюйте проміжкові позитивні результати в усьому, що для вас важливо, і що цікаво. Пам’ятайте про ретроградний Марс – наша енергія до кінця року «імпульсивна». Іноді сильна, а іноді дуже слабка. Працювати «з нахрапом» не вийде. Цей молодик – пару днів до і пару – після – дуже важливий: в плані вчинків, слів, думок. Також варто готуватися до певних змін – перебудов у багатьох сферах нашого життя. У когось вони будуть кардинальними.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1958 році: +1,4; а найтеплішим у 1939 – +28,3.