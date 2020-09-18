18 вересня: народний календар і астровісник
Нині пророка Захарії та праведної Єлизавети, батьків святого пророка Іоанна Предтечі. Багатолітній щасливий шлюб подружжя затьмарювала відсутність дітей. Одного разу Захарії, який служив священиком при храмі, явився архангел Гавриїл і сповістив про народження сина, майбутнього пророка Іоанна. Захарія засумнівався в цьому, адже і він, і його дружина мали пристойний вік, аби сподіватися на народження дитини. За це архангел позбавив його мови – чоловік не розмовляв аж до дня народження сина. Під час побиття немовлят Іродом, Єлизавета разом з Іоанном переховувалися в одній із печер пустелі. Захарію ув’язнили й почали допитувати, де він переховує дружину і сина. Священник нічого не сказав, за що й був страчений. За переказами, Єлизавета померла через 40 днів після смерті чоловіка в пустелі, а малого Іоанна виховав ангел. Праведна Єлизавета була сестрою Анни – матері пресвятої Богородиці. А ще вона першою сказала Марії про народження Спасителя. Нині на місці домівки Захарії та Єлизавети (на заході Єрусалима) розташовується католицький храм.
У давнину цей день був середнім терміном жовтіння горобинового листя. Тому за ним прогнозували, якою буде зима. Рано пожовтіло листя на горобині – до ранньої осені та ранньої холодної зими. А ще вважалося, що народжені на Захарію та Єлизавету, як хлопчики, так і дівчатка, мають дуже сильну енергетику – їм жодна нечиста сила не страшна.
Іменинники сьогодні Захар, Єлизавета, Гліб, Раїса, Олексій.
1-2 місячні дні, Місяць у Терезах. Все, що відбуватиметься в ці дні – просто вимагатиме якогось прояснення, якоїсь визначеності. А ще, відбуватиметься щось, що суттєво впливатиме на події кінця року. Просувайтеся до мети, закріплюйте проміжкові позитивні результати в усьому, що для вас важливо, і що цікаво. Пам’ятайте про ретроградний Марс – наша енергія до кінця року «імпульсивна». Іноді сильна, а іноді дуже слабка. Працювати «з нахрапом» не вийде. Цей молодик – пару днів до і пару – після – дуже важливий: в плані вчинків, слів, думок. Також варто готуватися до певних змін – перебудов у багатьох сферах нашого життя. У когось вони будуть кардинальними.
Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1958 році: +1,4; а найтеплішим у 1939 – +28,3.