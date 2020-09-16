Офіційно стартував Львівський 27 BookForum
З вітальним словом на церемонії виступив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляють у пресслужбі ЛМР , інформує Укрінформ.
«27 BookForum стартує! В цьому році він особливий, адже все буде відбуватися онлайн. Ми всіх запрошуємо переглядати події цьогорічного фестивалю. Я всіх прошу — купуйте і читайте книжки, тренуйте свій розум. Нам важливо, щоб українці були мудрими та освіченими. Не забувайте, що читання книжок — це тренування нашого розуму, тому бажаю всім доброго читання», — сказав мер Львова.
Окрім привітань з нагоди відкриття 27 BookForum у програмі заходу відбулось оголошення першого лауреата нової Українсько-єврейської літературної премії «Зустріч». Ним став Василь Махно за його роман «Вічний календар». Опісля відбувся виступ Фулбрайтівського тандему (Сергія Жадана і Фіми Чупахіна).
Ведучим церемонії став Вадим Карп'як, журналіст, ведучий програми «Свобода Слова».
27 BookForum відбувається за підтримки Український культурний фонд та Львівська міська рада, у партнерстві з Fedoriv Group. Зміст публікації є виключною відповідальністю організаторів і не відображає позицію УКФ.
Цьогорічний фестиваль вперше за 27 років відбудеться в онлайн-форматі. Фокусна тема 27 BookForum — «Перепис населення: знати, хто ми є». Протягом п’яти днів глядачі матимуть змогу відвідати 137 подій та понад 300 учасників (серед них — 23 іноземних автори з 5 континентів).
Дивитися події цьогорічного BookForum можна безкоштовно на сайті bookforum.ua.