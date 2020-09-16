Американська попікона Мадонна зніме фільм про своє життя і кар'єру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Мадонна також є співавтором сценарію разом із Діабло Коді, оскароносним сценаристом фільмів «Юнона» і «Молодий дорослий».

Очікується, що фільм розповість про шлях Мадонни з трущоб Нью-Йорка до світової сцени.

Співачка заявила, що фільм буде присвячений музиці, додавши: «Музика підтримувала мене, а мистецтво допомагало мені жити».

Проєкт, у якого поки що немає назви, стане третім режисерським проєктом Мадонни після «Бруду й мудрості» 2008 року і «WE» 2011 року.