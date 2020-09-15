Нідерланди відзначають День принца

У Нідерландах щороку у третій вівторок вересня відзначають День принца (Prinsjesdag). Традиційно король Нідерландів Віллем-Олександр цього дня виголошує промову і відкриває парламентський рік.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, зазвичай цього дня на вулицях відбуваються народні гуляння. Однак цього року через коронавірус програму заходів скориговано. Зокрема, щороку на промові короля присутні близько 1000 осіб, нині ж гостей майже втричі менше.

Також було скасовано привітання короля Віллема-Олександра з балкона палацу та урочистий проїзд королівської родини в золотій кареті до комплексу Бінненгоф, де розташовані Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра.

У Нідерландах - День принца і головний фінансовий день країни / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

Зазвичай урочиста церемонія проходить у Лицарській залі (Ridderzaal), що також є складовою комплексу Бінненгоф. Однак цього року король виголосив промову, у якій оголосив про відкриття нової сесії парламенту та окреслив урядові плани, у Великій церкві – Гроті Керк в Гаазі. Її обрали не випадково, адже, окрім великої площі, завдяки чому вдалося забезпечити обов’язкову дистанцію і розмістити членів уряду і парламенту, вона тісно пов’язана з правлячим родом Оранських. У її стінах хрестили не одного спадкоємця престолу, зокрема і нинішнього короля.

І хоча гучні гуляння було скасовано, під стінами палацу можна було побачити святково вбраних дівчат, які роздавали перехожим цукерки, сфотографуватися у кареті, а на вулицях Гааги вивісили нідерландські прапори. По усьому місту також можна побачити багато поліції.